Mogelijke bom bij sc Heerenveen: 'Er is frictie ontstaan met Van Persie'

De relatie tussen Robin van Persie en is momenteel erg schroef, zo weet clubwatcher Roelof de Vries in de Sportcast te vertellen. De doelman, die eerder onder Louis van Gaal nog keepte op het WK in Qatar, zou meer speeltijd verwachten.

"Noppert vindt dat de communcatie met Van Persie gewoon niet lekker loopt", stelt de journalist van De Leeuwarder Courant. '"Hij speelt natuurlijk niet, daar begint het al mee. Dan ben je natuurlijk chagrijnig." Volgens De Vries zijn er ook twee kampen ontstaan in Heerenveen. Daarbij staan Noppert samen met keeperstrainer Harmen Kuperus recht tegenover Van Persie.

"Ik heb gehoord dat er frictie is ontstaan tussen Noppert en Van Persie, maar ook tussen de keeperstrainer en Van Persie." De relatie tussen Mickey van der Hart en Noppert lijkt overigens nog wel goed.

Voorafgaand aan het seizoen stelde Van Persie dat hij zijn beide keepers, Noppert en Van der Hart, zou gaan gebruiken en het tweetal zou rouleren. Tot op heden blijkt niks minder waar: Van der Hart speelt alles. Vooral na de 9-1 nederlaag bij AZ was het de vraag of Noppert weer eens een kans zou krijgen, maar drie dagen later, uit bij FC Twente (2-0 verlies) stond Van der Hart weer 'gewoon' op doel. De nu ontevreden Noppert werd vóór het seizoen ook nog in verband gebracht met Ajax, maar dat ging niet door.

