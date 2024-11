Hans Kraay jr. verklapt ideale Oranje-middenveld: 'Wat is die góéd aan het worden'

Hans Kraay junior is blij met de terugkeer van bij het Nederlands elftal. De analist is van mening dat het terecht is dat bondscoach Ronald Koeman de middenvelder na vijf invalbeurten en twee basisplaatsen weer heeft opgeroepen voor Oranje. In de ogen van Kraay jr. maakt De Jong deel uit van het ideale middenveld van het Nederlands elftal, samen met en .

"Ik ben hartstikke blij dat-ie, mits fit, weer terug is", aldus Kraay jr. in zijn column voor Voetbal International. "Als je van écht voetbal houdt, van móói voetbal houdt, van een heerlijk eerste aanspeelpunt en een ondeugende dribbel, dan denk ik aan één iemand: Frenkie de Jong. Ik zou ’m, als ik Koeman was, ook maar meteen in de basis opstellen tegen Hongarije."

Rondom het EK in Duitsland werd gesteld dat het Nederlands elftal wel zonder De Jong kon. "Heb ik me aan gestoord", reageert Kraay jr. "Het is superleuk dat we veel goede middenvelders hebben – hadden we maar zo veel goede spitsen – maar Frenkie is Frenkie, ons beste eerste aanspeelpunt voor de centrale verdedigers."

" Hoe lekker is het dat je een speler hebt die je niet alleen kan aanspelen als hij vrijstaat, maar die je óók in de dekking zo een bal kan geven?", vervolgt de analist en columnist. "Sterker, je kan ’m nog aanspelen als hij met zijn boodschappenwagentje door de Coop loopt. Ik ken niet zo veel van dat soort spelers, ik heb er drie in mijn hoofd: Zinedine Zidane, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart."

Kraay jr. noemt ideale Oranje-middenveld

De Jong moet volgens Kraay jr. direct weer terugkeren in de basis van het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona behoort volgens hem ook tot het ideale middenveld van ranje, samen met Gravenberch en Reijnders. "Frenkie de Jong links in controle, Ryan Gravenberch naast hem als rechter controleur en Tijjani Reijnders op 10", is hij duidelijk.

Voor laatstgenoemde komt Kraay jr. superlatieven tekort. "Reijnders…. Wat is die góéd aan het worden in Milaan. Ik zag ’m spelen tegen Real Madrid. Hij was de dynamo, de grote patron en er liepen best wel wat aardige middenvelders op dat veld, hè. La Gazzetta dello Sport schreef: laten we hopen dat niemand heeft gekeken, anders zijn we Reijnders kwijt."

