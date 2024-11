Frenkie de Jong openhartig: 'Dat schiet weleens door je hoofd'

is na veertien maanden absentie eindelijk terug bij het Nederlands elftal en is openhartig over de onzekerheid die zijn aanhoudende blessure veroorzaakte. De middenvelder van FC Barcelona stond door een enkelblessure, opgelopen in de Clásico tegen Real Madrid, liefst 162 dagen buitenspel.

De Jong kwam tijdens de Spaanse topper keihard in botsing met tegenstander Federico Valverde. De eerste berichten waren dat de oud-speler van Ajax zo'n vier tot zes weken afwezig zou zijn, waardoor deelname aan het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal nog altijd tot de mogelijkheden zou behoren. Zes dagen voor het openingsduel met Polen kwam bondscoach Ronald Koeman echter met slecht nieuws: De Jong zou het toernooi in Duitsland in zijn geheel missen en verliet het trainingskamp van de Oranje-selectie.

Pas op 1 oktober jongstleden, in het Champions League-duel met het Zwitserse Young Boys (5-0 winst), maakte De Jong zijn rentree in het shirt van Barcelona. Inmiddels staat de teller op zeven wedstrijden in alle competities, waarvan twee als basisspeler. Koeman riep de middenvelder dan ook weer op voor Oranje, maar afgelopen zondag sloeg de schrik alles en iedereen om het hart toen De Jong in de rust geblesseerd in de kleedkamer achterbleef tijdens het verloren LaLiga-duel bij Real Sociedad (1-0). De opluchting was dan ook groot toen bleek dat hij dinsdag 'gewoon' kon meetrainen met de selectie van Koeman.

Voor de camera's van ESPN zegt De Jong dat onder meer zijn vrouw Mikky en hun zoontje Miles, die deze maand zijn eerste verjaardag viert, hem door de moeilijke periode die achter hem ligt hebben geholpen. "En ik heb goede mensen om me heen die me helpen met de enkel en de revalidatie", zegt de middenvelder. Op de vraag of hij getwijfeld heeft of het 'überhaupt nog wel goed zou gaan komen' antwoordt De Jong openhartig: "Dat schiet weleens door je hoofd, maar ik had wel altijd vertrouwen dat ik uiteindelijk weer zou kunnen voetballen. Maar het is wel de onzekerheid: hoe lang gaat het nog duren, wordt hij wel weer helemaal zoals hij was, daar denk je wel over na", aldus De Jong.

Of Frenkie de Jong zich afvroeg of hij ooit helemaal zal herstellen?



"Dat schiet wel eens door je hoofd." — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2024

