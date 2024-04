Dit is Mikky Kiemeney, de verloofde van voetballer Frenkie de Jong

Mikky Kiemeney is de verloofde van , de Nederlandse middenvelder bij FC Barcelona, die zich al flink in de kijker heeft gespeeld in de internationale voetballerij. In november van 2023 kregen de twee tortelduifjes samen een zoontje. Mikky is een echte jeugdliefde van Frenkie, want de twee hadden al een relatie toen de voetballer nog bij Willem II speelde.

Wie is Mikky Kiemeney?

Kiemeney verwierf altijd bekendheid door de relatie met de oud-Ajacied, maar inmiddels heeft de partner van De Jong ook echt een eigen identiteit ontwikkeld buiten de voetballerij. Zo is Mikky influencer te noemen met liefst 1,7 miljoen volgers op Instagram. Als partner van Frenkie de Jong, een internationaal bekende voetballer, wordt Mikky vaak gezien bij evenementen en wedstrijden waar hij speelt.

Toen De Jong voetbalde bij Ajax, speelde Kiemeney op een hoog niveau hockey bij HC Den Bosch. Mikky is vrijwel altijd aanwezig bij de voetbalwedstrijden waar Frenkie speelt. Ook bij de kwartfinale van de Champions League in 2024 tegen Paris Saint-Germain was de partner van De Jong aanwezig in het Parc des Princes.

Relatie Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney

Al sinds november van 2014 zijn Mikky en Frenkie bij elkaar, wat inmiddels al bijna een relatie van tien jaar betekent. Ze hebben elkaar leren kennen via de middelbare school in Tilburg. Frenkie speelde toentertijd nog in de jeugd van Willem II. Nadat Frenkie de sterren van de hemel speelde voor Ajax, verhuisden de twee in 2019 naar Spanje, waar Frenkie kwam te voetballen.

Het zoontje van Frenkie en Mikky heet Miles de Jong. Hij is geboren om 21 november om 14.21 uur, wat geen toeval was voor de vader van Frenkie: “Frenkie heeft natuurlijk altijd nummer 21 gehad vanaf Ajax. Ook bij Barcelona en het Nederlandse elftal”, vertelde John de Jong tijdens het radioprogramma van 538.

Foto's Mikky Kiemeney