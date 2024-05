Keuken Kampioen Divisie-club wil logo aanpassen en doet verzoek tot officiële stemming

De Graafschap speelt vanaf volgend seizoen mogelijk weer met het ‘oude’ logo op de borst. De club uit Doetinchem trad dit jaar aan in een jubileumshirt en wil een stemming onder de fans houden over het logo, zo maakt de huidige zes van de Keuken Kampioen Divisie bekend.

Op de clubwebsite meldt De Graafschap dat de BVO De Graafschap een verzoek aan de Vereniging Betaald Voetbal heeft gedaan om een stemming te houden. Vanwege het zeventigjarige bestaan spelen De Superboeren dit seizoen met een speciaal logo. Dit embleem viel positief in de smaak, zo merkte algemeen directeur Michael Ogubai op. “We hebben zoveel lovende reacties op dit jubileumlogo gehad dat we intern hebben uitgezocht of het mogelijk zou zijn om ons oude logo te herintroduceren”, zegt hij.

Sinds 2002 speelde De Graafschap met een logo met blauwe randen rondom de karakteristieke ‘G’. Afgelopen seizoen werden die randen ingeruild voor een witte achtergrond, met de woorden ‘De Graafschap’ en ‘Doetinchem’. Dit embleem werd zo goed ontvangen, dat supporters op 6 mei mogen stemmen of ze het oude logo daadwerkelijk willen herintroduceren.

“Het ‘oude’ logo is een stuk van de historie en identiteit waarin onze supporters zich herkennen en op die manier belangrijk voor de club. Het voorgestelde logo is tijdloos, modern en de ‘G’ van De Graafschap is nog prominenter aanwezig. Die ‘G’ is waar men landelijk aan denkt zodra het over De Graafschap, De Vijverberg en Superboeren gaat. Een krachtig beeldmerk dat past bij een club als De Graafschap”, zo valt er te lezen op de site van de Keuken Kampioen Divisie-ploeg.

