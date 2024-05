Discutabele strafschop tijdens play-offs promotie/degradatie: 'Ik vind het een schande'

, de spits van ADO Den Haag, snapt er helemaal niks van waarom de bal in de slotfase van het treffen met De Graafschap op de stip ging, tijdens de play-offs om promotie/degradatie. Met nog de return voor de boeg heeft ADO een minder grote marge dan gehoopt (2-3).

De Graafschap en ADO waren in de competitie op precies evenveel punten geëindigd, waarbij de ploeg uit Den Haag een stuk beter doelsaldo had. Dinsdagavond stonden beide ploegen tegenover elkaar tijdens de play-offs voor een plek in de Eredivisie. ADO stond met nog luttele seconden op de klok met 1-3 voor in Doetinchem, door goals van Amir Absalem, Daryl van Mieghem en Alex Schalk. Alexander Büttner had voor de thuisploeg de score geopend, maar het lukte De Graafschap dus niet de voorsprong vast te houden. De wedstrijd werd overigens ontsierd door een medisch incident op de tribune, waardoor het duel een tijdje stil lag.

Enkele minuten voor tijd kreeg Absalem de bal op de arm, na een kopbal van een speler van De Graafschap, Xandro Schenk. Het duwtje dat Absalem kreeg was voor de scheidsrechter niet voldoende om geen strafschop te geven. Tegen ESPN zei Veerman: “Ik vind het een schande. Absalem krijgt een duw, waardoor hij opzij gaat en de bal tegen zijn hand krijgt. De scheids reageerde: “Ja, lichtjes. Maar als het geen penalty is wordt hij teruggedraaid.” Zie het moment hieronder terug.

Jeffry Fortes schoot de toegekende strafschop vervolgens onberispelijk binnen. “Het is wat het is”, treurt Veerman na afloop. “Zonder die penalty win je hier met 1-3, dat is veel beter natuurlijk. Maar we winnen hier en dat is vandaag voldoende.” Op 18 mei staan de ploegen weer tegenover elkaar, waarbij de Hagenezen dus een licht voordeel hebben. In de competitie eindigde het duel ADO – De Graafschap in 5-3, maakt de ploeg uit Doetinchem het ditmaal spannender?

De Graafschap blijft in leven door een discutabele penalty in de slotfase 🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2024

