Excelsior deelt eerste tik uit, maar is nog niet klaar met ADO in strijd om lijfsbehoud

Excelsior heeft het uitduel bij ADO Den Haag in de halve finale van de play-offs omgezet in een 1-2 overwinning. De Kralingers, die als nummer zestien van de Eredivisie veroordeeld werden tot het seizoenstoetje om handhaving veilig te stellen, namen in het eerste bedrijf door treffers van en een 0-2 voorsprong. bracht na rust de spanning terug, waardoor de return op Woudestein zaterdag de beslissing zal moeten brengen.

Twee jaar geleden was dit affiche de finale van de play-offs. Excelsior won toen na strafschoppen in een door de supporters van de thuisploeg ontsierde wedstrijd. In verband met de aangescherpte veiligheidsmaatregelen was het Bingoal stadion niet uitverkocht voor de halve finale. Bij Excelsior kon smaakmaker Driouech weer in de basis starten na zijn langdurige blessure. Bij ADO ontbrak Amir Absalem na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, tegen De Graafschap.

Artikel gaat verder onder video

Driouech maakte meteen het verschil voor Excelsior. Waar ADO in de beginfase dominant was, was het de vlugge linksbuiten die in de zestiende minuut scoorde. Driouech nam de bal aan in het strafschopgebied en kon tussen drie verdedigers schieten. De bal raakte het bovenbeen van Matteo Waem waardoor de bal met een boog over de net naar voren gestapte Nick Marsman heen zeilde: 0-1. Zeven minuten later was Driouech de aangever bij de tweede treffer van Excelsior. Na een mooie aanval bediende hij Troy Parrott, die met een droge knal vanaf twaalf meter raak schoot: 0-2. Dat was tevens de ruststand.

Na rust duurde het lang voor ADO op gang kwam. Het wilde wel, maar was vaak te slordig of te gehaast. Excelsior geloofde het wel en koesterde vooral de voorsprong. In de 71e minuut was het uiteindelijk toch de thuisploeg die scoorde. Joel Ideho zette de bal vanaf links voor op Henk Veerman. De spits, akelig vrij gelaten, schoot de bal met een volley via de grond tegen de touwen: 1-2. Daarna ging ADO energiek op zoek naar de gelijkmaker. Het kreeg via Veerman in de dying seconds nog een enorme kans, maar de aanvaller mikte voor open doel vanaf drie meter hoog over. Daarmee won Excelsior en gaat het met een minimale voorsprong richting de return, maar is er gezien het spelbeeld van de tweede helft nog niets beslist.