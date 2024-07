Vitesse-'supporters' laten zich van slechtste kant zien en vernielen stadion rivaal

Het lijkt erop dat een groep 'supporters' van Vitesse in de nacht van dinsdag op woensdag vernielingen heeft aangebracht aan en rond het stadion van De Graafschap. Op De Vijverberg werden veelvuldig de cijfers 026 (het kengetal van Arnhem) metgraffiti aangebracht, ook werd een aantal stoeltjes losgerukt en op het speelveld geworpen.

Op foto's die X-account @VoetbalUltras naar buiten brengt is te zien dat meerdere scheidingswanden rond het veld van de bewuste cijfers zijn voorzien, alsmede een groot aantal stoeltjes. Ook een muurschildering waarop een aantal oud-spelers is vereeuwigd is met gele en zwarte graffiti beklad. Datzelfde geldt voor een beeltenis van de legendarische oud-trainer Fritz Korbach.

Artikel gaat verder onder video

Onder de post van bovengenoemd account regent het negatieve reacties. "Wat een nutteloze acties om voetbalsupporters weer in het zonnetje te zetten, zeg", schrijft een twitteraar. "Dat zijn geen supporters", merkt een ander op. "Wat een stel sukkeltjes, zeg", schrijft een derde persoon, die kennelijk supporter van De Graafschap is. "Dat je failliet gaat is zwaar terecht. Maar op ons afreageren, schaam je kapot!"