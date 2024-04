Kostbaar punterverlies Roda in strijd om promotie, FC Groningen kan zaterdag profiteren

Roda JC heeft vrijdagavond dure punten laten liggen in de strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. In Kerkrade stonden de Limburgers lange tijd met 1-0 voor tegen De Graafschap, maar de bezoekers kwamen in de slotfase uit een hoekschop op 1-1. FC Groningen, de nummer drie, kan morgen (zaterdag) tegen SC Cambuur profiteren van het puntverlies van de directe concurrent om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Roda JC - De Graafschap 1-1

De ploeg van trainer Bas Sibum opende furieus en werd daarvoor al na vier minuten beloond toen Enriqe Peña Zauner vrij voor doelman Thijs Jansen werd gezet. De buitenspeler maakte geen fout en schoot de 1-0 overtuigend binnen, maar Roda moest daarna toezien hoe de bezoekers beter in de wedstrijd kwamen. Diep in de tweede helft volgde de gelijkmaker, toen Maas Willemsen uit een hoekschop de 1-1 binnenkopte.

Door het gelijkspel laat Roda na om in punten gelijk te komen met koploper Willem II, dat nu met een wedstrijd minder gespeeld twee punten meer heeft dan de naaste achtervolger. FC Groningen, dat zaterdagavond om 21.00 uur in eigen huis de degens kruist met SC Cambuur, kan profiteren. Bij een overwinning op de buren uit Leeuwarden verkleint de Trots van het Noorden de achterstand op Roda tot een enkel punt. Op de laatste speeldag staan beide ploegen, in de Groningse Euroborg, bovendien tegenover elkaar.

FC Dordrecht - TOP Oss 3-1

De Groningers moeten echter ook achterom blijven kijken, want nummer vier FC Dordrecht blijft eveneens meestrijden om de bovenste plaatsen. Aan de Krommedijk was de ploeg van Michele Santoni met 3-1 te sterk voor laagvlieger TOP Oss. Léo Seydoux zette de Dordtenaren voor rust op voorsprong, via Mathis Suray werd het een kwartier na de thee 2-0. De bezoekers deden vijftien minuten voor tijd nog wel wat terug via Delano Ladan, maar een treffer van Korede Osundina in de blessuretijd bezegelde de zege. Die zorgt ervoor dat de club FC Groningen nu tot op een enkel punt genaderd is.

Telstar - FC Emmen 2-3

In IJmuiden greep FC Emmen de laatste strohalm in de strijd om deelname aan de play-offs. De Drenten zetten vorige week trainer Fred Grim op straat en leken onder zijn opvolgers, het interim-duo Michel van Oostrum - Alphons Arts, een volgende domper te moeten incasseren tegen Telstar, dat voor rust een 2-0 voorsprong nam. Na een rode kaart van Jay Kruiver gaf de thuisploeg het echter helemaal uit handen. Mede met behulp van Telstar-keeper Ronald Koeman junior, die pijnlijk de fout in ging bij de 2-2 van Ben Scholte, pakten de Emmenaren via routinier Maikel Kieftenbeld alsnog de volle buit: 2-3.

Overige uitslagen Keuken Kampioen Divisie

FC Den Bosch - NAC Breda 2-2

Helmond Sport - Jong Ajax 3-1

