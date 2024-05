Lukaku kan zijn ogen niet geloven: Karsdorp gaat verschrikkelijk in de fout tegen Leverkusen

heeft donderdagavond geen beste beurt gemaakt in de eerste halve finale tussen AS Roma en Bayer Leverkusen in de Europa League. De ontmoeting in Rome ging in het eerste half uur gelijk op, maar na een ongelooflijke fout van Karsdorp konden de bezoekers via Florian Wirtz de score openen. De voormalig Feyenoord-verdediger schoof de bal zomaar in de voeten van Alejandro Grimaldo, die Wirtz een niet te missen kans gaf: 0-1.

Bayer Leverkusen reisde eerder deze week als grote favoriet af naar Rome voor het eerste duel in de halve finales van de Europa League. De formatie van coach Xabi Alonso kroonde zich onlangs met veel overmacht tot kampioen van Duitsland, speelt binnenkort de finale van de DFB-Pokal en heeft dit seizoen sowieso nog geen wedstrijd verloren. AS Roma draait in eigen land een moeizaam seizoen en vindt zich momenteel terug op de vijfde plaats in de Serie A, maar is in Europa wederom een moeilijk tot niet te kloppen ploeg. Zo rekende het in de kwartfinales nog overtuigend af met AC Milan.

Bayer Leverkusen verslikte zich vorig jaar nog in AS Roma, waardoor niet de Duitsers maar de Romeinen een Europese finale mochten spelen. Aan Alonso en zijn manschappen de taak dit seizoen wél een startbewijs voor de eindstrijd te bemachtigen. De Spanjaard baarde opzien door in zijn basiself geen plekje in te ruimen voor Victor Boniface óf Patrik Schick. Beide spitsen begonnen donderdagavond in Rome op de bank. De thuisploeg was met een inzet op de lat in het eerste half uur het dichtst bij de openingstreffer, maar die viel dus aan de andere kant.

Met een negatieve hoofdrol voor Karsdorp. De Nederlander verspeelde de bal zeer klunzig. Grimaldo zei ‘dankjewel’ en bezorgde Wirtz een niet te missen kans. De Duitser, dit seizoen dé smaakmaker bij Bayer Leverkusen, schoof beheerst binnen voor de 0-1.

