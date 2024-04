Frimpong haalt verwoestend uit en overtreft nú al productie uit voorgaande twee seizoenen

heeft zijn club Bayer Leverkusen woensdagavond al vroeg op een 1-0 voorsprong gezet in de halve finale van de DFB-Pokal tegen Fortuna Düsseldorf. De Nederlandse wingback stond na nog geen zeven minuten spelen op de juiste plaats om op verwoestende wijze raak te schieten, en overtreft daarmee nu al zijn totale doelpuntenproductie uit de afgelopen twee seizoenen bij elkaar opgeteld.

De tweevoudig Oranje-international maakte in de winterstop van het seizoen 2020/21 de overstap van Celtic naar de huidige koploper van de Bundesliga. In zijn eerste volledige seizoen in Duitse dienst trof hij vervolgens eenmaal doel, waarna hij vorig seizoen onder Xabi Alonso helemaal op stoom raakte en in alle competities negen keer het net liet bollen.

Dit seizoen staat er echter helemaal geen maat meer op Frimpong: zijn treffer tegen Düsseldorf betekent alweer zijn twaalfde in alle competities. Acht daarvan maakte hij in de Bundesliga, twee in het toernooi om de Europa League en inclusief zijn goal tegen Düsseldorf nu ook twee in het Duitse bekertoernooi. Daarnaast staat de teller inmiddels ook alweer op elf assists, waardoor Frimpong nu in totaal bij 23 Leverkusen-doelpunten direct betrokken was.

