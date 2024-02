Frimpong wijst Leverkusen de weg, Dortmund beleeft teleurstellende generale voor PSV-uit

Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen heeft zaterdag geen fout gemaakt in de jacht op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. wees de ploeg van trainer Xabi Alonso met zijn zevende competitiedoelpunt de weg op bezoek bij 1. FC Heidenheim, dat uiteindelijk op een 1-2 nederlaag werd getrakteerd. Borussia Dortmund beleefde tegelijkertijd uit bij VfL Wolfsburg een teleurstellende generale voor het duel met PSV in de achtste finales van de Champions League van aanstaande dinsdag.

FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 1-2

Frimpong brak op slag van rust de ban namens Leverkusen. De Nederlandse wingback stond op de goede plaats om een lage voorzet van Amine Adli tegen de touwen te schieten: 0-1. Tien minuten voor tijd leek diezelfde Adli met de 0-2 het duel definitief in het slot te gooien, maar Tim Kleindienst bracht de spanning vijf minuten later weer terug door de 1-2 aan te laten tekenen. Dichterbij zou de middenmoter echter niet meer komen, waardoor Leverkusen de voorsprong op Bayern München in ieder geval voor even uitbreidt naar acht punten. De Rekordmeister krijgt zondag de kans om het verschil terug te brengen tot vijf punten, daarvoor moet het uitduel bij VfL Bochum winnend worden afgesloten.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1

Artikel gaat verder onder video

Drie dagen voor het bezoek aan Eindhoven is Borussia Dortmund er niet in geslaagd het uitduel in Wolfsburg winnend af te sluiten. Spits Niclas Füllkrug zette de bezoekers nog wel op voorsprong. De Duits international onderstreepte zijn uitstekende vorm door al na acht minuten binnen te schieten nadat Wolfsburg-doelman Koen Casteels een volley van routinier Marco Reus niet klemvast wist te pakken. De thuisploeg liet in de lange blessuretijd van het eerste bedrijf meerdere kansen op een gelijkmaker liggen, maar sloeg na rust alsnog toe. Nadat een harde kopbal na ruim een uur spelen nog was weggewerkt uit de doelmond, stond Yannick Gerhardt op de juiste plaats om in een vol vijfmetergebied alsnog raak te koppen: 1-1.

Ian Maatsen speelde aan Dortmund-zijde de hele wedstrijd, maar Donyell Malen kwam in Wolfsburg niet van de bank af. De Nederlandse aanvaller was vorige week met twee doelpunten nog goud waard voor BVB in het thuisduel met SC Freiburg, maar kampte met lichte klachten en werd door trainer Edin Terzic ook niet ingebracht om iets aan de gelijke stand te veranderen. Gisteren (vrijdag) kreeg Dortmund al een teleurstelling te verwerken toen bleek dat spits Sébastien Haller met een enkelblessure is teruggekomen van het toernooi om de Afrika Cup. De oud-speler van FC Utrecht en Ajax schoot gastland Ivoorkust in de eindstrijd naar de toernooizege, maar moet in ieder geval het heenduel in Eindhoven aan zich voorbij laten gaan.

Overige uitslagen Bundesliga

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1-0

1899 Hoffenheim - Union Berlin 0-1

SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart 1-2