Romano komt na gerucht uit Engeland met nieuws over Jeremie Frimpong

Bayer Leverkusen is niet van plan om deze maand afscheid te nemen van of welke speler dan ook. De Duitsers beleven een geweldig seizoen in de Bundesliga en willen de selectie graag intact houden. Frimpong is ook deze jaargang een openbaring in Duitsland en staat naar verluidt in de belangstelling van Aston Villa.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat een andere club dan Bayern München in de winterstop aan kop zou staan in Duitsland, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Der Rekordmeister kroonde zich een paar maanden geleden voor het tiende seizoen op rij tot landskampioen en wist bovendien de selectie afgelopen zomer flink te versterken. Naast Kim Min-jae maakte ook Harry Kane de overstap naar de Duitse recordkampioen. Het is echter niet Bayern München, maar Bayer Leverkusen dat momenteel aan de leiding gaat in de Bundesliga. De voorsprong op Bayern, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft, is vier punten.

Bayer Leverkusen krijgt onder leiding van Xavi Alonso vrijwel wekelijks de handen op elkaar. De prestaties van de huidige koploper in Duitsland blijven uiteraard niet onopgemerkt. Florian Wirtz staat er uitstekend op in het buitenland en dat geldt ook voor Frimpong. De rappe vleugelspeler werd vorig jaar al in verband gebracht met een overgang naar Manchester United en FC Barcelona. Ook Aston Villa zou de Oranje-international op het lijstje hebben staan. Volgens John Townley van Birmingham Mail oriënteert de verrassende nummer twee van de Premier League zich op de komst van een rechtsback en komt Frimpong daarvoor in aanmerking.

Mocht Aston Villa concreet worden voor de vleugelverdediger van Bayer Leverkusen, dan wacht het mogelijk tot de zomer. Frimpong kan na dit seizoen zoals bekend voor een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro vertrekken uit Duitsland. Volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Romano is Bayer Leverkusen in ieder geval niet van plan om deze maand al mee te werken aan een vertrek van Frimpong. De gelimiteerde transfersom is ook alleen in de zomer geldig, niet gedurende deze transferwindow. Frimpong kwam dit seizoen vooralsnog 22 keer in actie voor Bayer Leverkusen. Hij scoorde al zeven keer - waaronder vijf keer in de Bundesliga - en gaf tien assists.