Geblesseerde Frimpong valt af bij Oranje, Koeman roept PSV'er op als vervanger

Een tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman: is donderdagmiddag geblesseerd geraakt op de training van het Nederlands elftal. De wingback van Bayer Leverkusen wordt in de selectie vervangen door PSV'er , die voor het eerst sinds juni 2022 weer bij de selectie is gehaald.

Feyenoord-fansite 1908 meldde donderdag aan het eind van de middag in eerste instantie dat het juist Lutsharel Geertruida was die de selectie van Oranje zou hebben verlaten, maar uit een officiële verklaring van de KNVB blijkt het dus tóch om Frimpong te gaan. Later op de avond schrijft 1908 in een update dat Geertruida wel degelijk een kwetsuur heeft opgelopen, maar dat hij nog wel bij de selectie zit. Hij zal een aantal medische checks ondergaan en de situatie 'nog even aankijken'.

Artikel gaat verder onder video

Frimpong maakte in oktober tegen Frankrijk (1-2 verlies) eindelijk zijn debuut in het Nederlands elftal. De 22-jarige wingback maakt al sinds hij in de zomer van 2022 tekende bij Leverkusen een uitstekende indruk in de Bundesliga en mocht daardoor zelfs mee naar het WK, maar in Qatar deed toenmalig bondscoach Louis van Gaal geen beroep op hem. Onder Koeman leek het debuut van Frimpong er alsnog snel te gaan komen, maar een afmelding voor Jong Oranje leidde ertoe dat Koeman hem 'voor straf' niet opnam in zijn selectie voor interlands in september, voordat hij hem een maand later alsnog in genade aannam en zijn debuut in Oranje gunde.

Voor Teze betekent de oproep een rentree in Oranje: de PSV'er speelde in juni 2022 zijn tot nu toe enige drie interlands in de Nations League. Dat deed hij in de twee gewonnen duels met Wales (1-2 en 3-2) en het gelijkspel met Polen (2-2). Sindsdien zat hij niet meer bij de selectie van zowel Van Gaal als diens opvolger Koeman.

Oranje neemt het zaterdagavond in Amsterdam op tegen Ierland. Bij winst is het elftal van Koeman zeker van kwalificatie voor het EK dat komende zomer in Duitsland wordt gehouden. Mocht de confrontatie met de Ieren onverhoopt een nederlaag opleveren, dan krijgt Oranje drie dagen later in het Portugese Faro een herkansing tegen Gibraltar.