Danny Ramirez ging vrijdagavond behoorlijk de mist in tijdens de loting voor het WK van 2026. De presentator sprak live met Maya Yoshida, die namens Japan aanwezig was in Washington, maar maakte daarbij een opvallende fout over het Nederlands elftal.

Japan werd tijdens de ceremonie gekoppeld aan Nederland in Groep F, waarin ook Tunesië zit en de winnaar van de Europese play-offs tussen Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië. Op het moment dat Yoshida in beeld kwam, stelde Ramirez een vraag die totaal niet bleek te kloppen. “De laatste keer dat Japan tegenover Nederland stond was in 2022, toen jullie ze versloegen in de openingswedstrijd”, zegt Ramirez tegen Yoshida, 126-voudig international van Japan.

In werkelijkheid speelde Japan in 2022, tijdens het winter-WK in Qatar, helemaal niet tegen Oranje. De ploeg zat toen in een groep met Duitsland, Spanje en Costa Rica. Japan won wél zijn eerste groepswedstrijd, maar dat was tegen Duitsland (1-2). De verwarring lijkt daar te zijn ontstaan.

Dankzij die knappe overwinning werd Japan zelfs groepswinnaar. In de achtste finales strandde het elftal uiteindelijk na strafschoppen tegen Kroatië.

Yoshida zelf lijkt de fout niet te horen. “Tegen Nederland spelen is altijd zwaar”, reageert hij. “Dat zei ik ook al tegen Ronald (Koeman, red.) die ik net sprak. Onze bondscoach wil altijd tegen de beste ploegen spelen, dus het zal interessant worden.”

De verdediger speelde eerder bij VVV-Venlo, waar hij in 2011 ooit met een fenomenale omhaal scoorde tegen PSV. Daarna speelde hij onder Koeman bij Southampton. Inmiddels staat hij onder contract bij LA Galaxy, waar hij vastligt tot december 2026.