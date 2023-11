Frimpong voor gelimiteerd bedrag op te pikken in Leverkusen: 'Ideale back voor Barcelona'

zou komende zomer weleens een grote klapper kunnen gaan maken. De 22-jarige Nederlandse rechterwingback maakt ook in zijn tweede seizoen bij het Duitse Bayer Leverkusen grote indruk en is in de zomermaanden voor een gelimiteerd bedrag van 40 miljoen euro op te pikken in de BayArena.

Dat zegt de Duitse journalist Axel Hesse, die Leverkusen volgt namens de Duitse krant BILD, in gesprek met Voetbal International. De journalist had eigenlijk verwacht dat Frimpong afgelopen transferzomer al een stap naar de absolute top zou zetten: "Dat was een tegenvaller voor hem, want ik denk dat hij in zijn hoofd al afscheid genomen had van de club. Hij heeft zich dus opnieuw moeten opladen", aldus Hesse. Dat is de enkelvoudig Oranje-international duidelijk gelukt: in zestien wedstrijden scoorde hij deze jaargang alweer vijf keer voor Leverkusen en leverde hij tevens zeven assists, waardoor de ploeg van trainer Xabi Alonso als koploper van de Bundesliga de interlandbreak is ingegaan en bovendien in de Europa League nog altijd zonder puntverlies is.

Artikel gaat verder onder video

Omdat het afgelopen zomer niet tot een vertrek bij de Duitse club kwam, zette Frimpong zijn handtekening na het verstrijken van de deadline onder een nieuw contract, waardoor hij nu tot medio 2028 vastligt in Leverkusen. Toch denkt Hesse niet dat hij dat zal uitdienen. "Als hij zo blijft spelen, dan wordt hij absoluut verkocht", denkt de journalist. Dat in zijn nieuwe verbintenis een gelimiteerde afkoopsom van 40 miljoen euro is opgenomen speelt een vertrek alleen maar meer in de kaart, zo verwacht hij. Daarbij denkt Hesse dat Frimpong het specifiek in Spanje goed zou doen: "Het Spaanse voetbal is hem op het lijf geschreven. Als je het mij vraagt is Jeremie de ideale back voor een ploeg als Barcelona."

Oranje

Momenteel bereidt Frimpong zich met het Nederlands elftal voor op de EK-kwalificatieduels met Ierland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag). Oranje heeft in die twee duels aan één zege voldoende om zich definitief te plaatsen voor de eindronde die komende zomer in Duitsland zal worden gehouden. Frimpong kon in de vorige interlandperiode, in oktober, eindelijk zijn langverwachte debuut in Oranje vieren in het verloren thuisduel met Frankrijk (1-2). De wingback zat op het WK in Qatar al bij de selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal, maar werd door diens opvolger Koeman niet geselecteerd na een afzegging bij Jong Oranje.