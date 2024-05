'Maar goed dat hij analist wordt, dan kan hij geen club meer naar de rand van de afgrond helpen'

Volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen had Jan van Halst een stuk meer kritiek moeten krijgen tijdens de Rondo-uitzending van maandag. De oud-voetbalcommissaris van Ajax is sterk mede-verantwoordelijk voor het dal waarin de Amsterdammers nu verkeren, vinden de journalisten.

Tijdens Kick-Off wordt de rol van Van Halst gedurende de afgelopen periode besproken. Verweij en Driessen geven aan dat de oud-voetballer zelf ook insprak had in de transfers van afgelopen zomer, die veelal flops werden. "Een totaal transferbedrag van 115 miljoen, daar moeten handtekeningen onder van de commissarissen. Hij (Van Halst, red.) was voetbalcommissaris; hij was overal medeverantwoordelijk voor. Er waren ook van heel veel spelers geen scoutingsrapporten."

Verweij snapt niet hoe Van Halst heeft toegezegd dat bepaalde spelers naar Amsterdam werden gehaald. "Toen wij het bericht kregen dat Ávila in beeld was bij Ajax, kreeg ik een telefoontje van Aad de Mos: ‘Dit kan niet waar zijn.’ In België wordt er gewoon gezegd: ‘Deze jongen kan er gewoon helemaal niks van.’ Hij (Van Halst, red.) heeft hem ook nog eens veel gezien daar. Als Jan van Halst ook die contacten had gehad, had hij het ook binnen een dag geweten." Pim Sedee denkt dat veel mensen Gáston Ávila niet naar Ajax hadden gehaald. "Hij speelde nog maar een halfjaar bij Antwerp en het was niet alsof clubs in de rij stonden om hem op te pikken. Dat had ik ook nog wel kunnen zien."

Jakov Medic werd in zijn eerste weken in Amsterdam bedolven onder de complimenten, waar Driessen toen al weinig van snapte. "Die raakte een bal verkeerd (die in de kruising belandde, red.) en heel Nederland liep de polonaise achter hem aan. Ik heb die wedstrijd zitten kijken en dacht: die jongen kan er geen kloten van. Werkelijk waar, wat doet hij daar, wat is dit voor Ajax-speler. En daar had ik geen scoutingsrapport voor nodig." De bekritiseerde Van Halst wordt binnenkort weer analist bij Ziggo Sport. "Het is maar goed dat hij analist wordt, dan kan hij geen club meer naar de rand van de afgrond helpen."