Willie Overtoom: ‘Verkopen, een ontzettend overschatte speler met een laag IQ’

Willie Overtoom is niet onder de indruk van . De oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo en AZ adviseert Barcelona om de Uruguayaanse verdediger aankomende zomer te verkopen.

Aanleiding is het zwakke verdediger van Araújo zaterdagavond in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Girona. De stopper zette in de vierde minuut aan de rand van het strafschopgebied een tackle in op Iván Martín, maar werd daarbij het bos in gestuurd door de middenvelder van Girona.

Artikel gaat verder onder video

Martín bracht de bal vervolgens voor het doel van Barcelona, waar Artem Dovbyk met het hoofd kan scoren. Het betekende de 1-1 in de wedstrijd, nadat Andreas Christensen amper een minuut ervoor de score had geopend namens Barcelona.

Overtoom meldt zich meteen na het doelpunt van Dovbyk op X om kritiek te uiten op Araújo. “Als Barça moet je lekker Araújo verkopen”, schrijft de oud-middenvelder over de 25-jarige Uruguayaan, die in 2018 door Barcelona werd opgepikt bij Boston River. “Hij is krachtig en snel maar aan de bal matig en qua voetbal-IQ is het ook niet best. Ontzettend overschatte speler in mijn ogen”, aldus Overtoom.

Araújo vertolkte tweeënhalf week geleden ook al een negatieve hoofdrol bij Barcelona, toen in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Hij vergreep zich destijds na een halfuur spelen bij een 1-0 voorsprong voor Barcelona aan Bradley Barcola en werd vervolgens met rood van het veld gestuurd. De Catalanen verloren uiteindelijk met 1-4 op eigen veld, waardoor de 2-3 overwinning uit de heenwedstrijd niets waard was.

DOVBYK 1-1 🤯

Barcelona is nog niet klaar met juichen of het staat alweer gelijk 💥#ZiggoSport #LaLiga #GironaBarça pic.twitter.com/S9YyNvGpFZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2024 Als Barca zijnde moet je lekker Araujo verkopen. Hij is krachtig en snel maar aan de bal matig en qua voetbal-IQ is het ook niet best. Ontzettend overschatte speler in mijn ogen. — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) May 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 UEFA strooit na afloop extra zout in de wonden van FC Barcelona

Het werd voor FC Barcelona nog een stukje pijnlijker na de uitschakeling door Paris Saint-Germain in de Champions League.