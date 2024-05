'Xavi moet tóch vertrekken bij FC Barcelona: Laporta om twee redenen niet blij met hoofdtrainer'

Xavi Hernández staat na de zomer tóch niet meer voor de groep bij FC Barcelona. Dat meldt RAC1 vrijdagmorgen althans. President Joan Laporta zou niet blij zijn met de uitlatingen van Xavi in de aanloop naar het competitieduel met Almería van donderdagavond. De oefenmeester zei onder meer dat het volgend seizoen erg lastig zal worden om de strijd aan te gaan met Real Madrid. Daarnaast is de clubleiding van mening dat Xavi niet voldoende uit de komst van ‘belangrijke’ spelers heeft gehaald.

Xavi werd in het najaar van 2021 door Laporta terug naar Barcelona gehaald als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. De voormalig middenvelder van FC Barcelona loodste de club twee jaar later naar de eerste landstitel sinds 2019. De prestaties in het huidige seizoen vallen echter tegen en dat deed Xavi eind januari al besluiten om in de zomer te stoppen als hoofdtrainer van de club waar hij als speler zoveel successen beleefde. Laporta slaagde er echter in om ‘zijn’ trainer op andere gedachten te brengen en eind april bevestigde de club dan ook dat Xavi ook komend seizoen op de bank zal zitten.

Maar een langer verblijf van de wereldkampioen van 2010 hangt nog geen maand later aan een zijden draadje. Niet de uitschakeling in de Champions League én het afhaken in de titelstrijd zijn daar de aanleiding voor, maar twee andere redenen. Volgens RAC1 is Laporta niet blij met de uitspraken van Xavi op de persconferentie in de aanloop naar het duel met Almería. Xavi wierp alvast een blik op volgend seizoen en vertelde onder meer dat het erg lastig zou worden om in eigen land de strijd aan te gaan met Real Madrid en in de Champions League met de grootste clubs van Europa, simpelweg omdat FC Barcelona nog altijd in financiële problemen verkeert.

De uitlatingen van Xavi op de persconferentie zouden het tegenovergestelde zijn van wat hij bij de bekendmaking van zijn aanblijven zou hebben gezegd. De oefenmeester zou een paar weken geleden nog heel optimistisch zijn geweest. Daarnaast meldt RAC1 dat Laporta en de rest van de clubleiding van mening zijn dat Xavi te weinig uit de aankopen heeft gehaald. FC Barcelona haalde in de zomer van 2022 onder meer Robert Lewandowski en Raphinha binnen, afgelopen zomer arriveerden João Cancelo en João Félix op huurbasis. De clubleiding is van mening dat het veel moeite heeft gedaan om Xavi van ‘belangrijke’ spelers te voorzien.

