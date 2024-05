Henk Spaan ziet één Ajax-speler worstelen in Volendam: 'Hij verliest elke bal'

Henk Spaan vraagt zich tegen het einde van de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Volendam en Ajax af waarom 'vrijwel elke bal verliest'. De Belg was vorige week, tijdens het thuisduel met Excelsior (2-2) ook al niet in al te beste doen, stipt de ervaren journalist en columnist aan op X.

Ajax weet dat een overwinning in het vissersdorp betekent dat de club de kansen op de vijfde plaats in de Eredivisie volledig in eigen hand houdt. De thuisploeg heeft hele andere problemen: bij alles behalve winst is FC Volendam zeker van rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

De belangen ten spijt schotelden beide Noord-Hollandse clubs het publiek in het Kras Stadion een gezapige eerste helft voor. Ajax kwam na een klein halfuur spelen wel op voorsprong, door een fraaie treffer van middenvelder Kenneth Taylor. Die wist doelman Mio Backhaus van een meter of achttien te verschalken met een hard en hoog schot met zijn linkerbeen.

De talentvolle Godts kwam in het stuk echter maar weinig voor. De Belgische linksbuiten kreeg vlak voor rust wel een kansje, maar Backhaus wist zijn te slappe inzet in twee instanties klemvast te krijgen. "Godts verliest net als tegen Excelsior praktisch elke bal. Waarom?", schrijft Spaan halverwege het duel op X. "De eerste actie is vaak nog wel goed, maar zijn eindproduct is tot nog toe niet best. Wil ook vaak teveel of kiest te vaak de moeilijkste optie", reageert een twitteraar op de journalist. "Bewijsdrang", meent een tweede, terwijl een andere volger schrijft: "De dozen zitten nog om z'n schoenen."

Godts verliest net als tegen Excelsior praktisch elke bal. Waarom? — Henk Spaan (@HenkSpaan9) May 5, 2024 🇳🇱 Goal: Kenneth Taylor | Volendam 0-1 Ajax | 🅰️ Chuba Akpompic.twitter.com/GrUeydUFSX — FootColic ⚽️ (@FootColic) May 5, 2024

