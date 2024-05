PSV moet snel toeslaan: ‘Anders kan Barcelona zich melden’

PSV doet er goed aan om de optie tot koop in het huurcontract van te lichten, zo vindt Marciano Vink. De huurling van Barcelona kan vanwege een zware knieblessure niet meer in actie komen in 2024, maar heeft volgens Vink aangetoond een grote meerwaarde te zijn voor PSV.

Vink zou de koopoptie, die naar verluidt tien miljoen euro bedraagt, ‘blindelings’ activeren. “Ja, ook met de blessure. Honderd procent. Wat die jongen kan… Ik heb Barcelona gisteren weer gezien en ik heb ze ook in de Champions League gezien. Daar staat ene Cancelo, nou… Ik zeg niet dat hij de veters van Dest niet mag strikken, maar Dest is tien keer beter in aanvallend opzicht en verdedigend scheelt het echt niet zo veel.”

Artikel gaat verder onder video

Vink kan zich voorstellen dat Barcelona weer aanklopt voor Dest. “Waarom zou je zo’n jongen niet terug willen halen? Ik denk dat PSV moet toeslaan, nu hij geblesseerd is en misschien wel hier wil revalideren. Hier kan hij dan sterker worden en wedstrijdritme opdoen, zonder de achterlijke concurrentie die je bij Barcelona hebt. Dan kan hij langzaam terugkeren op het oude niveau. Dus PSV: toeslaan.”

Dest wordt na afloop zelf ook gevraagd hoe hij zijn toekomst ziet. "Dat is iets wat de tijd zal moeten leren. Ik moet me nu focussen op mijn herstel. In de zomer zien jullie het vanzelf wel", zegt hij tegen ESPN. PSV wil Dest graag behouden. "Dat maakt me wel trots, dat een club zoveel geloof en vertrouwen in je heeft. Dat is gewoon top. Of ik het zelf ook wil? Haha, je probeert me erin te luizen. Dat gaat je niet lukken", lacht de vleugelverdediger.

