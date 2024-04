Jansen stoort zich aan CL-blunders: 'Kelderklasse, hoe haal je het in godsnaam in je hoofd?'

maakte tijdens Barcelona – Paris Saint-Germain (1-4) een oliedomme overtreding, zo stellen de heren van Voetbalpraat. De verdediger van Barcelona kreeg in de eerste helft een rode kaart, waardoor zijn team de wedstrijd uit handen gaf.

Anco Jansen wil echter niet alleen Araújo de schuld geven. “Cancelo. Jezusmina.” De Portugees deelde een doodschop uit aan Kylian Mbappé en gaf later een penalty weg. Presentator Jan Joost van Gangelen probeert de uitspraak van Jansen te duiden: “Je wil zeggen: je hebt eigenlijk vijfdeklasse-overtredingen gezien op een Champions League-avond.”

De overtredingen van Araújo en Cancelo waren volgens Jansen typisch voor het optreden van FC Barcelona. “Dat heeft ook de hele wedstrijd voor hen verkloot. Dit was gewoon Kelderklasse. Wat haal je in godsnaam in je hoofd?” Marciano Vink vindt vooral de rode kaart van Araújo schrijnend. PSG-aanvaller Bradley Barcola kon vrij doorlopen op Barça-doelman Marc-André ter Stegen, toen de Uruguayaanse verdediger hem onderuithaalde. “Je staat 1-0 voor, niks aan hand. Je hebt een fantastische keeper en je legt al druk op hem. Je hoeft niet te snijden, je hoeft hem niet vast te houden. Afwerken met druk van achter is lastig. Nu geef je de wedstrijd gewoon weg.”

Vink ziet ook dat Frenkie de Jong een moeilijke wedstrijd speelde. “Hij kwam te zwemmen. Hij moest eerst de positie (van Araújo, red.) overnemen, daarna hebben we hem eigenlijk alleen maar achter de bal aan zien rennen. Jammer.” De analist van ESPN had niet Lamine Yamal van het veld gehaald na de rode kaart, maar Robert Lewandowski. “Lewandowski is ook niet echt goed aan de bal, zeker ver weg van de goal. Hij moet daar juist de rust hebben, naar de juiste kleur spelen, waardoor het team op adem kan komen.”

