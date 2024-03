FC Barcelona maakte grote fout in heenwedstrijd tegen Napoli: 'Nu moeten we weer opnieuw beginnen'

FC Barcelona-verdediger denkt dat de terugwedstrijd tegen Napoli in de achtste finale van de Champions League een pittige kluif kan worden. In het Stadio Diego Armando Maradona kwamen beide ploegen niet verder dan een gelijkspel (1-1). Dinsdagavond staat de return op het programma in Catalonië. De Portugees blikt vooruit op de kraker in het miljardenbal.

“Barcelona is een hele speciale club. We gaan de uitdaging aan na veel ups en downs dit seizoen, in het besef dat de coach in juli vertrekt. Voetbal geeft je echter altijd de kans om jezelf te verlossen en voor ons is de ontmoeting met Napoli daar een voorbeeld van. Ondertussen heeft Napoli echter weer vertrouwen en moraal gekregen, dus het zal moeilijk worden”, vertelt Cancelo bij La Gazzetta dello Sport.

De speler die bij Manchester City onder contract staat, maar wordt verhuurd aan Barcelona, heeft een zwak voor de Italiaanse stad, zo legt hij uit. “Napels heeft me altijd gefascineerd, vanwege de mythe van Maradona en omdat het Barrio-scenario's presenteert, met diepe wortels in de stad. Toen ik in Italië aankwam, was hun coach nog Sarri, en speelden ze spectaculair voetbal. Dit is echter een ander Napoli”, gaat hij verder.

Tijdens de heenwedstrijd in Napels was Barcelona beter volgens Cancelo, die de hand in eigen boezem steekt. “In de heenwedstrijd maakten we de fout om ze in leven te laten. We hadden een geweldige eerste helft, creëerden veel, maar scoorden weinig. We waren dominant, maar nu staan we gelijk en zullen we opnieuw moeten beginnen”, besluit de rechtsback.

Toekomst bij FC Barcelona

Cancelo zal tot 30 juni 2024 nog bij Barcelona spelen, maar of hij terugkeert naar Manchester City is nog maar de vraag. De Portugees geniet met volle teugen in Spanje. “Ik weet mijn toekomst nog niet, maar ik wil graag bij Barcelona blijven. Ik ben opgegroeid met Ronaldinho als idool, ik ben er trots op om het shirt van Barça te dragen.”

Dinsdagavond 21.00 uur neemt het Barcelona van Cancelo het op tegen Napoli voor een plek in de kwartfinale van de Champions League. In 1989 won de ploeg uit Napels voor het laatst een Europese prijs (de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League), terwijl Barcelona in 2015 voor het laatst met de eindzege van de Champions League aan de haal ging. Met een heenwedstrijd die eindigde in 1-1 kan het tijdens de return nog alle kanten op.