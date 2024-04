FC Barcelona-coach Xavi hakt de knoop definitief door: 'Ik ben van gedachten veranderd'

FC Barcelona heeft het blijven van coach Xavi Hernández bevestigd. De Spaanse trainer gaat zijn contract, dat pas medio 2025 afloopt, toch uitdienen. Dit is in strijd met zijn uitspraken aan het einde van januari, toen Xavi vertelde dat hij na dit seizoen zou vertrekken bij de Cataloniërs, maar inmiddels heeft Barcelona bevestigt dat Xavi nog even doorgaat als coach.

Xavi aan het woord. “Ik ben van gedachten veranderd omdat ik echt het volledige vertrouwen voelde van de president, van het bestuur en ook van de spelers. Dit project is nog niet klaar. Ik, mijn staf, allemaal samen voelen we dat we de kracht hebben om samen belangrijke dingen te maken en dit project voort te zetten”, vertelt Xavi na de bekendmaking van het langer blijven.

Barcelona-voorzitter heeft goede woorden voor zijn huidige hoofdcoach. “Xavi heeft aangegeven graag bij Barça te willen blijven, dit project voort te zetten en samen beter te worden. We zijn enthousiast. Het is uitstekend nieuws voor Barça. Stabiliteit is de sleutel tot succesvolle projecten, Xavi is een echte Barcelonista. Dat gevoel delen we: Barça boven aan zijn hoofd”, vertelt hij.

