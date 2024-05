Vitesse haalt kind van de club terug naar Arnhem: 'Hopen een duidelijk signaal af te geven'

John van den Brom is vanaf het volgende seizoen definitief de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse, zo heeft de Arnhemse club woensdagochtend bekendgemaakt. Met Van den Brom keert er een ras-Vitessenaar terug naar het GelreDome, waar de oefenmeester een contract tot 1 juli 2025 heeft ondertekend.

De aanstelling van Van den Brom bij Vitesse hing al een tijdje in de lucht, maar is nu wereldkundig gemaakt. De club verkeert in ontzettend veel onzekerheid over het wel of niet behouden van de licentie, maar richt zich alvast op het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie: “Met het aantrekken van Van den Brom hopen we een duidelijk signaal af te geven: ondanks alle perikelen gaan we volgend seizoen ‘gewoon’ uit van betaald voetbal in Arnhem", legt interim algemeen directeur Edwin Reijntjes uit. "Dat we dit met een ervaren trainer en ras-Vitessenaar gaan doen als John, is des te mooier. Hij helpt de club op het moment dat dit keihard nodig is. Hopelijk volgen meer zijn voorbeeld.”

Artikel gaat verder onder video

Net als Reijntjes gaat Van den Brom verwacht de nieuwe trainer dat Vitesse het uiteindelijk voor elkaar krijgt om de licentie voor volgend seizoen te behouden: “Ook ik ben natuurlijk op de hoogte van de laatste stand van zaken en zie dat we vechten voor het behoud van onze licentie", begint de nieuwe trainer van de Arnhemmers op de website. "Ik heb er echter vertrouwen in dat het goed komt. Samen met Edwin, Paul en eenieder in en rondom de club gaan we Vitesse weer terugbrengen naar waar het thuishoort. Daar ben ik echt van overtuigd. Vandaar ook dat ik juist nu dit contract onderteken", benadrukt Van den Brom.

Vitesse schrijft dat de club later met meer informatie naar buiten zal treden over de verdere invulling van de technische staf. Bekend is dat Theo Janssen als hoofd scouting aan de slag gaat in Arnhem, maar van de rol van huidig interim-trainer Edward Sturing en zijn assistenten is nog niets bekend.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodlijdend Vitesse kan nog eens twee potentiële levensaders doorstrepen

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland zijn niet van plan om Vitesse de helpende hand te reiken.