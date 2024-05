Door blessures geplaagde Pröpper zet definitief punt achter zijn carrière

heeft aangekondigd te stoppen met voetballen. De middenvelder werd in de laatste jaren van zijn loopbaan door blessures geplaagd. In totaal is hij tot 167 wedstrijden voor Vitesse gekomen.

In januari 2023 keerde Pröpper terug in Arnhem, maar succesvol werd de samenwerking niet. Nog geen maand later raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie, waar hij anderhalf jaar later nog steeds mee kwakkelt. Daardoor kwam hij in zijn tweede periode bij Vitesse slechts vijf duels in actie. Inmiddels loopt het contract van Pröpper af en heeft hij besloten een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Artikel gaat verder onder video

“Mijn terugkeer bij Vitesse heeft helaas niet het effect gehad zoals ik dat vooraf had gehoopt”, geeft hij aan op de clubwebsite van de Arnhemmers. “Dat betreur ik enorm. Door divers blessureleed heb ik amper minuten kunnen maken, bij mijn club. Aangezien er ook geen uitzicht op beter is, heb ik besloten om vanaf volgend seizoen definitief te stoppen met voetballen. Het is beter zo.”

Interim directeur Edwin Reijntjes vindt het jammer dat de carrière Pröpper op deze manier ten einde komt. Het is natuurlijk hartstikke pijnlijk dat een carrière van een fantastische voetballer en clubman als Davy zo ten einde komt. Daarentegen laat hij het niet na om zijn club een extra steuntje in de rug te geven. Davy heeft er eerder al voor gekozen om gedurende de laatste maanden van zijn contract af te zien van zijn salaris. Hiermee laat Davy eens te meer zien wat voor een prachtmens hij is. Zijn (club)hart zit op de juiste plek. Dat is echt bewonderingswaardig en daar zijn wij enorm dankbaar voor”, geeft hij aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.