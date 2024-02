Borussia Dortmund komt vijf dagen na heldenrol met slecht nieuws over Haller

Slecht nieuws voor : Borussia Dortmund meldt vijf dagen na diens heldenrol in de finale van de Afrika Cup dat hij voorlopig niet in actie kan komen. De Ivoriaans-Franse spits maakte in de eindstrijd tegen Nigeria de winnende voor zijn land, maar liep ook een enkelblessure op.

De Afrika Cup werd voor Haller om meerdere redenen een toernooi om nooit meer te vergeten. De voormalig spits van FC Utrecht en Ajax moest de groepsduels nog missen vanwege een enkelblessure, maar maakte in de achtste finale tegen Senegal eindelijk zijn opwachting. Haller had vervolgens een basisplaats in de kwartfinale tegen Mali en verscheen ook in de halve finale tegen DR Congo aan de aftrap. Hij bezorgde zijn land in die laatste wedstrijd hoogstpersoonlijk een plek in de finale. Daarin nam Ivoorkust het op tegen Nigeria. De Nigerianen openden nog wel de score, maar dankzij treffers van Franck Kessié en Haller trok het gastland alsnog aan het langste eind.

Het winnende doelpunt van Haller viel negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. De spits van Borussia Dortmund zou de eindstrijd niet volmaken. Hij blesseerde zich aan zijn enkel en moest zich daardoor noodgedwongen laten vervangen. Zonder Haller hield Ivoorkust de voorsprong vast en veroverde het dus het Afrikaans Kampioenschap. Borussia Dortmund verwelkomde Haller donderdag op fraaie wijze terug op de club, maar heeft een dag later een stuk minder leuk nieuws te melden. De enkelblessure die de aanvaller in de finale van de Afrika Cup naar de kant deed laten gaan blijkt serieus. Hij kan daardoor voorlopig niet in actie komen. Het heenduel met PSV in de achtste finales van de Champions League zal hij sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan.