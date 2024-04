Borussia Dortmund houdt hoop ondanks dramatische start met negatieve hoofdrol voor Maatsen

Atlético Madrid heeft dankzij een 2-1 zege op Borussia Dortmund een eerste stap gezet in de richting van de halve finale van de Champions League. In het eigen Wanda Metropolitano legden Zuid-Amerikaanse doelpunten van Rodrigo De Paul en Samuel Lino de Duitse kwelgeest van PSV over de knie. Invaller bewees kort voor tijd zijn waarde en gaf Borussia Dortmund perspectief voor de return. De enige Nederlander op het veld - Ian Maatsen - ging bij het openingsdoelpunt niet vrijuit.



Door het weerzien van Depay en Malen kon een dikke streep worden getrokken. Beide Nederlanders kampten met een blessure en moesten toekijken. Hierdoor werd Maatsen de enige Oranje-international binnen de lijnen. De Chelsea-huurling kreeg op de linksbackpositie de kans om zich - met de zware blessure van Hartman in het achterhoofd - in de kijker te spelen bij bondscoach Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Maatsen kende een tumultueuze start. Nadat hij eerst Morata van scoren hield, stond hij aan de basis van de 1-0. Na een onhandige inspeelbal van doelman Kobel legde Maatsen de bal nonchalant breed op De Paul. De Argentijn profiteerde optimaal en schoot Atlético Madrid op voorsprong. In de achtste finale was Borussia Dortmund nog een maatje te groot voor PSV, maar vandaag delfden de Duitsers overduidelijk het onderspit. De Madrilenen verhieven verdedigen in het verleden geregeld tot kunst en hielden het ook vandaag potdicht achterin. Na een half uur verdubbelde Lino de score, nadat Griezmann de Braziliaan op fraaie wijze bediende.

Pas na de rust én kijkend tegen een 2-0 achterstand beet Borussia Dortmund wat meer van zich af. Enkel de ploeg van trainer Terzić had balbezit, maar tegen de verdedigende speelstijl van Atlético Madrid hadden de Duitsers geen antwoord. Die Borussen waren al negen uitwedstrijden op rij ongeslagen in alle competities, maar mede door de absentie van Malen miste de ploeg stootkracht. Borussia Dortmund creëerde nauwelijks iets in de Spaanse hoofdstad, maar een spaarzaam balcontact van invaller Haller leverde de aansluitingstreffer op. De Ivoriaan hield de hoop op een halve finale voor Borussia Dortmund levend door uit de draai Oblak te verschalken. De Sloveense doelman zag vervolgens in de ultieme slotfase Bynoe-Gitten en Brandt de lat raken, waardoor de Spanjaarden opgelucht ademhaalden en met een 2-1 overwinning afreizen naar Dortmund volgende week.