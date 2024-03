Sébastien Haller geniet: 'Ik kan niet wachten om hem in Oranje te zien op het EK'

is blij met de ontwikkeling van bij Ajax. De spits van Borussia Dortmund was zondag aanwezig bij de wedstrijd tussen zijn twee oude clubs Ajax en FC Utrecht en wordt na afloop door ESPN gevraagd naar de ontwikkeling van Brobbey.

Met een doelpunt en een assist vertolkte Brobbey een hoofdrol tegen Utrecht (2-0). Hij werd dan ook verkozen tot man van de wedstrijd. “Iedereen heeft zijn kwaliteiten vandaag kunnen zien”, zegt Haller. “Brobbey is sterk, snel en altijd dreigend. Dat is Brian, altijd een bedreiging. Als hij de bal heeft, zie je dat verdedigers een stapje terugzetten, omdat hij van alles met de bal kan doen: rennen, bij zich houden, scoren…”, somt hij op.

“Het enige waar ik me zorgen om maakte, was of hij iedere week kon spelen. Nu zie ik hem iedere week spelen”, vervolgt Haller. “Ik ben blij voor hem. Ik kan niet wachten om hem in actie te zien op het EK.” De Afrika Cup-winnaar heeft zondag ook even gesproken met zijn collega-spits. “Ik houd altijd de resultaten van mijn oude clubs in de gaten en ik zie Brobbey vaak scoren. Mooi om te zien. Iedereen wist dat hij het talent had, maar het was een kwestie van fit blijven. Ajax is een goede ploeg voor hem en hij is ook een goede speler voor het Nederlands elftal.”

Ook krijgt Haller, die momenteel geblesseerd is, de vraag hoe het was om terug te zijn in Amsterdam. “Het is mooi om de familie weer te zien. Ik zag deze wedstrijd op het programma staan en was op zoek naar iets om met de kinderen te doen. Dit was de dag om weer terug te keren in Amsterdam. Het was een aardige wedstrijd, waarin Ajax duidelijk domineerde. Utrecht had niet veel kansen. Het resultaat is een goede afspiegeling van de realiteit op het veld. Voor wie ik zelf was? Als je twee familieleden ziet vechten, dan kijk je gewoon weg”, lacht Haller.

Sébastien Haller wil niet kiezen tussen Ajax en FC Utrecht:



"Als je twee familieleden ziet vechten, kijk je weg" — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024