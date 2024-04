Speler met 47 goals in 76 wedstrijden voor Ajax 1 genoemd als 'hele interessante' vervanger van Brobbey

Ajax is er weliswaar alles aan gelegen om komende zomer binnenboord te houden, maar weet dat het een lastig verhaal kan gaan worden. Zeker als de Amsterdammer na een persoonlijk sterk seizoen bij Ajax ook nog een goed Europees Kampioenschap speelt met Oranje. Mocht Brobbey vertrekken, dan ziet Bart Sanders in een interessante kandidaat om de huidige eerste spits te vervangen. Milik stond in het verleden al even onder contract in Amsterdam.

Ajax nam de Poolse aanvaller in de zomer van 2014 op huurbasis over van Bayer Leverkusen en legde hem een jaar later voor een kleine drie miljoen euro definitief vast. Milik zou uiteindelijk tot 76 wedstrijden in Ajax 1 komen, waarin hij 47 keer scoorde en 21 assists verzorgde. Daarmee overtrof hij alle verwachtingen in Amsterdam. “Hij werd een beetje als een soort Appie Happie-spits gepresenteerd. Een lange slungel, we wisten eigenlijk niet zo goed wat we van hem moesten verwachten”, zegt Sanders in de Pantelic Podcast. “Echt een torpedo linkerbeen had-ie. Ik was wel echt vanaf het begin fan van hem. Hij bleef op een gegeven moment ook maar scoren.”

Sanders doelt op het tweede en tevens laatste seizoen van Milik in Amsterdamse dienst. Daarin was hij in 42 wedstrijden in alle competities 24 keer trefzeker, 21 daarvan maakte hij in de Eredivisie. Daarmee kon hij weliswaar niet voorkomen dat Ajax voor het tweede opeenvolgende seizoen naast de landstitel greep, maar verdiende hij wel een toptransfer naar Napoli. Met zijn overgang was een bedrag van 32 miljoen euro gemoeid. “Eén van de recordverkopen van Overmars en één van zijn beste staaltjes denk ik”, zegt Sanders. “Voor 32 miljoen naar Napoli, waar hij in het begin heel veel speelde. Toen (na eerst een jaar Marseille, red.) ging hij naar Juventus en daar zit hij nu alleen maar op de bank als 30-jarige. Het zou wat mij betreft een hele interessante kandidaat zijn als Brobbey zou vertrekken”, zo klinkt het.

Volgens Sanders doet Ajax er verstandig aan om een spits te zoeken die weet hoe het is om bij Ajax te voetballen. Daarnaast heeft Milik ‘internationale ervaring’ én, niet geheel onbelangrijk, een neusje voor het doel. “Dat heeft hij allemaal. Het is geen typische Ajax-spits, helemaal niet. Maar hij deed wel hele goede dingen. Ik vind Milik dus wel een hele interessante speler en hij heeft het in die korte periode gewoon heel goed gedaan. Zo eerlijk moet je zijn.” Milik kwam dit seizoen tot op heden dertig keer in actie voor Juventus. Hij scoorde zeven keer.

