Sébastien Haller krijgt opmerkelijke en 'risicovolle' oproep voor Afrika Cup

Sébastian Haller is opgenomen in de Afrika Cup-selectie van Ivoorkust. Jean-Louis Gasset heeft ervoor gekozen om de oud-Ajacied op te roepen in de selectie van het gastland van het toernooi. Dit is opmerkelijk, want Haller kampt momenteel met een blessure en het is nog maar de vraag of hij wel in actie kan komen tijdens de Afrika Cup.

Vorige week raakte de spits geblesseerd in het duel met FSV Mainz 05. Het was daarom maar de vraag of het Afrikaanse toernooi wel haalbaar was voor de oud-aanvaller van onder meer FC Utrecht en Ajax. “Ik denk dat Haller dé spits van Ivoorkust is, hij is de leider", verklaart Gasset in een interview met L’Équipe.

De bondscoach weet dat er een kans bestaat dat de spits helemaal niet in actie kan komen op de Afrika Cup. “Voor een speler als Haller ben ik bereid om zo'n risico te nemen. Ik wil het hele proces met hem doorlopen”, sprak hij. Opvallend is dat Wilfried Zaha, goed voor zes doelpunten in het shirt van Galatasaray, wordt door Gasset thuisgelaten. Dat is daarmee ook de opvallendste afwezige in de selectie van Ivoorkust.

Ibrahim Sangaré is ook opgeroepen in de selectie van Gasset. De Afrika Cup gaat van start op 13 januari. De finale staat op 11 februari op het programma.