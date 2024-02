Volop Nederlands succes in Europa: wie maakt de mooiste goal?

Het was een bijzonder productieve zaterdag voor de Nederlanders in de Europese topcompetities. , , , en waren allen trefzeker voor hun werkgever, maar wie van hen maakte uiteindelijk de mooiste van de avond?

Gakpo

Het eerste Nederlandse doelpunt van de zaterdag viel in Engeland. Cody Gakpo maakte op bezoek bij Brentford de vierde en laatste treffer van Liverpool, dat op bezoek bij het Brentford van Mark Flekken een 1-4 overwinning boekte. Gakpo rondde koel af nadat hij door teamgenoot Luis Diaz één op één met zijn landgenoot was gezet.

Frimpong

Ook in Duitsland was het zaterdag raak. Jeremie Frimpong brak met zijn zevende competitietreffer van het seizoen (als wingback!) de ban namens Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen. De enkelvoudig international legde daarmee de basis voor een kleine 1-2 zege, waardoor Die Werkself nog altijd zicht hebben op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

Memphis

Als invaller was het slotakkoord bij Atlético Madrid - UD Las Palmas voor Memphis. De Nederlander werd vlak voor tijd gevonden door teamgenoot Rodrigo Riquelme en haalde verwoestend uit, daarmee tekende hij voor de 5-0 eindstand tegen de ploeg van Daley Sinkgraven.

Simons

Nadat Xavi Simons al verantwoordelijk was voor de mooiste Bundesliga-doelpunten van zowel september als januari, doet de oud-PSV'er ook in februari een gooi naar die award. Na een kwartier spelen volleerde de middenvelder tegen Borussia Mönchengladbach knap de openingstreffer voor RB Leipzig tegen de touwen. Een andere oud-Eredivisiespeler, Loïs Openda, bepaalde de eindstand na een klein uur op 2-0.

Noslin

Tijjani Noslin heeft zijn eerste treffer namens Hellas Verona te pakken. De oud-speler van Fortuna Sittard, die afgelopen winter de overstap naar de Italiaanse laagvlieger maakte, zette zijn club in de tweede helft verrassend op een 2-1 voorsprong tegen topclub Juventus. De Oude Dame kwam via Adrien Rabiot luttele minuten later weer langszij, maar toch bleek de treffer van Noslin voldoende voor Hellas om een punt over te houden dat aan het eind van de rit weleens heel belangrijk zou kunnen zijn in de strijd om lijfsbehoud.

Koopmeiners

Later op de avond vielen nóg twee Nederlandse treffers in de Serie A, in de wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Sassuolo. De eerste was van Teun Koopmeiners en mocht er zéker ook zijn. De oud-speler van AZ was na een klein uur spelen het eindstation van een fraaie aanval in het thuisduel met de laagvlieger. Zijn inzet vloog in de kruising en betekende de 2-0 in het voordeel van de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini.

Bakker

Bij 2-0 zou het echter niet blijven in Bergamo, want een kwartier voor tijd wist ook invaller Mitchel Bakker op het bord te komen. De linksback stond koud in het veld toen hij met enig fortuin (via het been van een tegenstander) de 3-0 eindstand binnenschoot.