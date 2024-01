‘Arsenal voegt na Hato nóg een Oranje-international toe aan verlanglijstje’

is niet de enige Oranje-international die zich kan verheugen op de belangstelling van Arsenal. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Engeland zou het vizier ook hebben gericht op . Arsenal hoopt de selectie te versterken met een vleugelverdediger en is bereid om tot de zomer te wachten.

Dat meldt Bild althans. Arsenal-trainer Mikel Arteta had in eerste instantie graag deze maand al een nieuwe vleugelverdediger aan zijn selectie toegevoegd, maar de clausule in het contract van Frimpong heeft de club van gedachten doen veranderen. Frimpong kan na dit seizoen voor een bedrag van veertig miljoen euro vertrekken bij Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano schreef een paar dagen geleden nog dat die clausule alleen in de zomer geldig is en dus niet al gedurende deze transferwindow.

Bovendien is Bayer Leverkusen er alles aan gelegen om Frimpong deze maand binnenboord te houden. De ploeg van trainer Xavi Alonso gaat momenteel aan de leiding in de Bundesliga en ook dit seizoen is er een belangrijke rol weggelegd voor de rappe Frimpong. In 22 wedstrijden in alle competities scoorde hij zeven keer en verzorgde hij tien assists. De vleugelverdediger werd onlangs eindelijk beloond met zijn debuut in het Nederlands elftal. Frimpong deed op 13 oktober jongstleden een halfuur mee in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk in de kwalificatiereeks voor het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Mirror is alvast lovend over Frimpong. “Wanneer zijn team in balbezit is, speelt Frimpong doorgaans als een rechtsbuiten en niet als een rechtsback. Hij is snel, beschikt over uitstekende dribbelvaardigheden en heeft oog voor het doel”, schrijft het medium, dat tegelijkertijd ook ruimte voor verbetering ziet. “De verdedigende bijdrage van Frimpong is sterk, maar hij is niet de beste in de lucht en houdt de bal soms te lang vast.” Arsenal wil zich overigens niet enkel versterken op de backpositie. Volgens Mirror geldt Ivan Toney (Brentford) als belangrijkste target voor de aanval en wordt Martin Zubimendi van Real Sociedad genoemd als optie voor het middenveld.