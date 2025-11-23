Live voetbal 1

Engelse pers raakt niet uitgesproken over indrukwekkende Jurriën Timber

Arsenal-verdediger Jurrien Timber
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 november 2025, 22:03

Jurriën Timber heeft zondag een sterke indruk gemaakt op de Engelse media. De verdediger van Arsenal speelde een uitstekende wedstrijd in de met 4-1 gewonnen Londense derby tegen Tottenham Hotspur.

Arsenal domineerde de wedstrijd van begin tot eind en gaf de Spurs nauwelijks ruimte om gevaarlijk te worden. Door de overtuigende zege gaat de ploeg van Mikel Arteta met een voorsprong van zes punten aan kop in de Premier League. Timber had daarin een belangrijk aandeel, zo concluderen verschillende Britse kranten.

The Sun zag de rechtsback van Arsenal fantastisch voor de dag komen tegen de Spurs: 'Hij maakt het seizoen van zijn leven door, en dit was wederom een geweldig optreden', zo klinkt het. En niet alleen The Sun is enthousiast. Het geldt voor alle Engelse media.

Zo ook The Guardian. De krant geeft de international van het Nederlands elftal ook een 8 voor de manier waarop hij zondag voor de dag kwam tegen Tottenham Hotspur. 'Hij doet letterlijk bijna nooit iets fout en stoomde zo nu en dan mee op naar voren. Zijn inzet werd beloond door middel van zijn assist op Eze.'

Express geeft Timber zelfs een hoger cijfer: een negen. 'Hij was een rots in de branding en gebruikte zijn fysiek om zijn tegenstanders te pesten', valt er te lezen. Football.London is iets kritischer en geeft de voormalig Ajacied een 7: 'Hij heeft zo'n geweldige controle aan de bal en zo'n goede pass in huis. Ook leverde hij de voorzet bij de derde goal van Eze.'

Vind jij dat Jurriën Timber een basisplaats moet krijgen bij Oranje op het WK?

Laden...
127 stemmen
21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ontwikkelt zich toch echt fantastisch. Timber laat zich wekelijks gelden en groeit uit tot een absolute topper in de Premier League. Kunnen we in het Nederlands elftal nog blijven volhouden dat we geen echte toppers hebben? Ik vind van niet.

De kikker
258 Reacties
955 Dagen lid
364 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 het Nederlands elftal heeft echt wel goeie spelers die spelen bij topclubs. Het is alleen aan koeman om daar een team van te smeden en tactisch goed neer te zetten. Degene die zeggen dat Nederland geen toppers heeft zoeken gewoon een excuus om niet te presteren.

Reacties

Net binnen

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
12
2
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
12
18
29
2
Chelsea
12
12
23
3
Man City
12
14
22
4
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace
12
7
20

Meest gelezen

