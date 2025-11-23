Engelse pers raakt niet uitgesproken over indrukwekkende Jurriën Timber

heeft zondag een sterke indruk gemaakt op de Engelse media. De verdediger van Arsenal speelde een uitstekende wedstrijd in de met 4-1 gewonnen Londense derby tegen Tottenham Hotspur.

Arsenal domineerde de wedstrijd van begin tot eind en gaf de Spurs nauwelijks ruimte om gevaarlijk te worden. Door de overtuigende zege gaat de ploeg van Mikel Arteta met een voorsprong van zes punten aan kop in de Premier League. Timber had daarin een belangrijk aandeel, zo concluderen verschillende Britse kranten.

The Sun zag de rechtsback van Arsenal fantastisch voor de dag komen tegen de Spurs: 'Hij maakt het seizoen van zijn leven door, en dit was wederom een geweldig optreden', zo klinkt het. En niet alleen The Sun is enthousiast. Het geldt voor alle Engelse media.

Zo ook The Guardian. De krant geeft de international van het Nederlands elftal ook een 8 voor de manier waarop hij zondag voor de dag kwam tegen Tottenham Hotspur. 'Hij doet letterlijk bijna nooit iets fout en stoomde zo nu en dan mee op naar voren. Zijn inzet werd beloond door middel van zijn assist op Eze.'

Express geeft Timber zelfs een hoger cijfer: een negen. 'Hij was een rots in de branding en gebruikte zijn fysiek om zijn tegenstanders te pesten', valt er te lezen. Football.London is iets kritischer en geeft de voormalig Ajacied een 7: 'Hij heeft zo'n geweldige controle aan de bal en zo'n goede pass in huis. Ook leverde hij de voorzet bij de derde goal van Eze.'