PSV is gewaarschuwd: Donyell Malen onderstreept bloedvorm met twee goals voor Dortmund

heeft Borussia Dortmund vrijdagavond aan een zege geholpen tegen SC Freiburg. De Nederlandse spits trof tweemaal doel in het duel in de Bundesliga, dat door de aanstaande tegenstander van PSV in de Champions League uiteindelijk met 3-0 werd gewonnen.

Dortmund begon als nummer vier van de ranglijst aan de vrijdagavondwedstrijd tegen Freiburg, met 37 punten uit 20 duels. BVB hoopte met een overwinning enigszins in het spoor van koploper Bayer Leverkusen (52 uit 20) en nummer twee Bayern München (50 uit 20) te blijven en de druk op nummer drie VfB Stuttgart (40 uit 20) op te voeren.

Artikel gaat verder onder video

Malen opende na een kwartier spelen op fraaie wijze het bal. De 25-jarige aanvaller schoot van een meter of dertien hard en hoog de openingstreffer achter Freiburg-doelman Noah Atubulu, de opvolger van Mark Flekken. Diep in de blessuretijd van het eerste bedrijf was het opnieuw raak, nu met een laag schot na een snelle counter. Bij beide goals van Malen was de assist afkomstig van spits Niclas Füllkrug. Die bepaalde diep in de tweede helft, op aangeven van Ian Maatsen, met het hoofd de eindstand op 3-0.

De treffers van Malen betekenden alweer zijn achtste en negende van het seizoen in de Bundesliga. Daarmee heeft hij zijn record van vorig seizoen reeds in februari geëvenaard. De Oranje-interational werd in de winter nog in verband gebracht met een vertrek uit Dortmund, onder meer Manchester United zou na het verhuren van Jadon Sancho aan Malens huidige werkgever voor hem in de markt zijn geweest. Malen bleef echter en mag zich daarom opmaken voor een weerzien met PSV, de club waar hij tussen 2018 en 2021 onder contract stond. Op dinsdag 20 februari treffen de clubs elkaar in Eindhoven, op 13 maart volgt de return in Dortmund.