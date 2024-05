‘Aanvoerder en sterspeler Oranje-tegenstander zet streep door Europees Kampioenschap’

Oranje-tegenstander Oostenrijk lijkt op het Europees Kampioenschap geen beroep te kunnen doen op . De aanvoerder van het Alpenland scheurde in december zijn kruisband en hoopte het eindtoernooi te halen, maar lijkt dat na een nieuwe operatie te kunnen vergeten.

Volgens MARCA is Alaba onlangs opnieuw geopereerd aan zijn linkerknie. Bij de operatie zou sprake zijn geweest van een kleine schoonmaak, waardoor zijn terugkeer niet meer dan twee weken uitgesteld zou worden. Tijdens de revalidatie had de verdediger geen goed gevoel over zijn knie, waardoor hij na meerdere tests opnieuw onder het mes moest.

Volgens verschillende Oostenrijkse media gaat Alaba het EK in Duitsland door de nieuwe operatie zeker niet halen. Voor de verdediger is dit een harde klap, want hij heeft hard gewerkt om fit te zijn voor toernooi. Daarmee is Alaba al de derde Oostenrijker die het EK aan zich voorbij moet laten gaan met een knieblessure.

Bondscoach Ralf Rangnick kan naast zijn aanvoerder ook geen beroep doen op middenvelder Xaver Schlager en spits Sasa Kalajdzic, die eveneens kampen met kruisbandblessures. Ook doelman Alexander Schlager werd onlangs geopereerd aan de knie, maar de kans is aanwezig dat hij het EK nog wel kan halen. In de laatste wedstrijd van de groepsfase treft Nederland het door blessures geplaagde Oostenrijk. Dat duel staat op 25 juni op de planning.

