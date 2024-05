Nederlander wordt volledig door de mangel gehaald: 'Sensationele fout, hij was wanhopig'

De Italiaanse media richten de pijlen vrijdagochtend op AS Roma-verdediger , die donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen op pijnlijke wijze de fout in ging bij de openingstreffer van de Duitsers. Het zorgt voor een storm aan kritiek op de Nederlander in de Italiaanse pers.

Corriere dello Sport kent geen genade met Karsdorp: "Een sensationele fout. Karsdorp was wanhopig na zijn fout en verborg zijn gezicht in zijn handen. Vervolgens vatte hij zijn wissel heel verkeerd op", merkt de krant op. Hij ging slecht om met het boegeroep van het hele stadion en applaudisseerde naar de Curva Sud. Vervolgens ging hij niet op de bank zitten, maar stormde hij naar de kleedkamers", weet de Italiaanse krant, dat net als de andere media niet onder de indruk was van hoe de Nederlander speelde.

Volgens La Gazetta dello Sport begon de negativiteit rondom Karsdorp al voorafgaand aan de wedstrijd: "Al een uur voor de wedstrijd, toen de opstellingen bekend werden, had een aantal fans op sociale media en op de radio gemopperd over het nieuws dat Karsdorp zou spelen", schrijft de krant vrijdagochtend. "Hij maakte een fatale fout, waardoor Karsdorp in het vizier kwam van 62.000 Roma-fans. Al die woede kwam tot uiting toen hij na een uur gewisseld werd. De Curva Sud juichte de wissel van de bij Feyenoord opgeleide speler toe en het moment werd overweldigd door fluitconcerten."



Tuttosport noemde de avond in Rome vrijdagochtend in de krant 'een Karsdorp-ramp'. Er heerst grote negativiteit rondom de oud-speler van Feyenoord, die met AS Roma voor een loodzware opgave staat om over een week in Duitsland de 0-2 achterstand tegen Bayer Leverkusen ongedaan te maken.

