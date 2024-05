Remko Pasveer doet Ajax-supporters mooie belofte: ‘Dat is wel de bedoeling ja’

heeft donderdagavond bij Ajax Life Café bevestigd dat hij zich nog een jaar aan de Amsterdamse club wil verbinden. Voetbal International meldde onlangs al dat Ajax en de doelman met elkaar in gesprek zijn over een nieuwe overeenkomst. Volgens Pasveer zelf is het de bedoeling dat hij snel zijn handtekening op papier zet.

Pasveer maakte in de zomer van 2021 de overstap van Vitesse naar Ajax. Het was de bedoeling dat hij als stand-in van Maarten Stekelenburg zou fungeren, maar de voormalig Oranje-international raakte al vroeg in het seizoen geblesseerd. Pasveer kreeg daardoor de kans onder de lat en bewees zich als een stabiele factor in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. De routinier verscheen ook in het seizoen daarop onder de lat. Pasveer maakte, vooral in de Champions League, dusdanig veel indruk dat Louis van Gaal hem bij het Nederlands elftal haalde en zelfs selecteerde voor het Wereldkampioenschap in Qatar.

Pasveer was bij aanvang van de tweede helft van het afgelopen seizoen nog eerste keus in Amsterdam, maar verdween na de komst van Geronimo Rulli naar de bank. Pasveer moest dit seizoen niet alleen Rulli, maar een periode ook Diant Ramaj en Jay Gorter voor zich dulden. Ramaj verving halverwege de eerste seizoenshelft Gorter onder de lat en de Duitser bleef staan, ook toen Rulli hersteld was van zijn schouderblessure. Pasveer worstelt zelf ook met fysieke ongemakken, waardoor het nog maar de vraag was of hij na dit seizoen door zou gaan bij Ajax. Club en doelman leken na dit seizoen afscheid van elkaar te gaan nemen, maar volgens VI zijn de partijen dus met elkaar in gesprek over een nieuw eenjarig contract.

Dat heeft Pasveer donderdagavond dus bevestigd. “De bedoeling is nog een jaartje”, reageerde hij bij Ajax Life Café desgevraagd naar een langer verblijf in Amsterdam. Volgens VI speelt Pasveer met zijn ‘ervaring’ en ‘persoonlijkheid’ een belangrijke rol in de selectie. “Pasveer voelt zich fit en denkt op die manier ook volgend seizoen nog van waarde te kunnen zijn voor Ajax. Hij voelt ook de verantwoordelijkheid om de club te helpen bij de wederopstanding”, zo klonk het.

