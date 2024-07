Jack van Gelder trekt duidelijke conclusie over Ajax: 'Dit betekent dat de club enorme geldnood heeft'

Jack van Gelder trekt in De Oranjezomer een duidelijke conclusie uit het feit dat bij Ajax onder de lat de voorkeur lijkt te gaan krijgen boven . Dat trainer Francesco Farioli de veertigjarige Nederlander verkiest boven zijn achttien jaar jongere concurrent uit Duitsland, kan volgens Van Gelder alleen maar betekenen dat de Ajax 'een enorme geldnood heeft'.

Afgelopen dinsdag berichtte Voetbal International dat Pasveer als eerste keus aan het seizoen lijkt te gaan beginnen. Ramaj, die vorig seizoen toch een prima indruk achterliet, zou zelfs mogen uitzien naar een nieuwe werkgever. Al snel kwam de geruchtenmolen op gang en werd gewag gemaakt van interesse van zowel Chelsea als een aantal Spaanse clubs in de Duitser, later werd duidelijk dat ook Manchester City Ramaj op het oog zou hebben.

Artikel gaat verder onder video

In De Oranjezomer wordt de verwachte keuze van Farioli woensdagavond besproken. "Als Pasveer inderdaad keept, en hij (Farioli, red.) passeert dus een keeper die het vorig jaar behoorlijk goed heeft gedaan, dan betekent dat dat Ajax enorme geldnood heeft", zegt Van Gelder. "Want deze jongen kan geld opbrengen, misschien twintig miljoen, vermoedt men." Noa Vahle brengt daar tegenin dat het ook 'gewoon' een sportieve keuze van Farioli is. Van Gelder geeft toe dat dat het geval kan zijn, maar denkt dat de gevolgen dan wel erg groot zijn: "Je hebt dan wel die keeper zó afgeschminkt, dat dat niets meer wordt."

Bekijk hieronder het hele fragment uit De Oranjezomer.