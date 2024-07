Leedvermaak om beelden van Remko Pasveer (40) op laatste training van Ajax

Een filmpje van op de training van Ajax gaat woensdag viraal op social media. De beoogde eerste doelman van hoofdtrainer Francesco Farioli blundert in korte tijd tweemaal opzichtig.

Pasveer ligt onder een vergrootglas nadat bekend werd dat hij het seizoen zal starten als eerste keeper van Ajax. De veertigjarige goalie houdt onder anderen Diant Ramaj en Gerónimo Rulli achter zich in de pikorde.

Pasveer maakt op de laatste training voor het Europese duel van donderdag met FK Vojvodina echter geen beste indruk. De veteraan blundert in korte tijd tweemaal opzichtig bij het inschieten.

OEPS! Remko Pasveer geeft hier niet echt bepaald z’n visitekaartje af als eerste keeper van de Amsterdammers! 😜 😉#Ajax #Amsterdam #Eredivisie pic.twitter.com/n4OOBMkoYu — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) July 24, 2024

