Journalist komt er bedrogen uit na vraag aan Farioli: 'Geen interessant onderwerp'

Francesco Farioli lijkt niet te willen praten over de doelmannen bij Ajax. De nieuwe coach lijkt een verrassende keuze te maken wat zijn eerste doelman betreft en pareert dan ook gelijk de vragen daarover op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Vojvodina van donderdagavond.

Het lijkt erop dat Farioli Remko Pasveer heeft aangewezen als de eerste doelman voor het komende seizoen. Daar zou Diant Ramaj, die zich vorig seizoen vrij goed staande hield tijdens het rampseizoen van Ajax, zich totaal niet in kunnen vinden. Mogelijk is er wat Engelse interesse voor de Duitse doelman. Op de persconferentie van woensdag krijgt Farioli de vraag van Johan Inan of hij de verschillen tussen beide keepers kan uitleggen.

Artikel gaat verder onder video

De coach lijkt zo weinig mogelijk woorden aan de keeperspositie vuil te willen maken. "Dit is geen onderwerp dat vandaag interessant is om te bespreken. We zijn hier vandaag om over Vojvodina te praten, niet om een analyse te maken van de keepers en hun sterke en minder sterke kanten."

"Kunnen we alsjeblieft blijven focussen op de wedstrijd van morgen (donderdag, red.)? Dat lijkt mij het beste." Als Inan vervolgens stelt dat dit een vrij normale vraag was, pareert Farioli gelijk. "Klopt, en dit is mijn normale antwoord. De focus ligt op Vojvodina, bedankt."

