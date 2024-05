Ronald de Boer tipt Koeman en zou speler met 0 interlands meenemen naar EK

Ronald de Boer denkt dat Ronald Koeman er goed aan doet om mee te nemen naar het EK in Duitsland. De analist licht in zijn analyse voor Ziggo Sport, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain (1-0), toe wat de kwaliteiten zijn van de Nederlandse linksback.

Door de blessure van Quilindschy Hartman lijkt er een ‘vacature’ vrij te zijn gekomen in de selectie van Oranje, zo stelt De Boer. “Dan heb je natuurlijk nog Daley Blind en Nathan Aké. Aké is in mijn ogen een linkercentraleverdediger, Blind kan tegen ‘mindere ploegen’ op linksback”, vertelt de analist.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk, zeker als je met vijf verdedigers speelt, dat Maatsen dat geweldig kan invullen. Hij heeft snelheid, kracht maar óók techniek. Soms gaat het verdedigend nog wel eens fout, maar in mijn ogen is dit een moderne linksback. Hij wil átijd vooruit”, gaat De Boer verder.

Maatsen werd in oktober al eens opgeroepen voor de hoofdmacht van het Nederlands elftal, maar kwam nog niet tot een officiële wedstrijd. De vraag is of Koeman de ontwikkeling van de linksback in de gaten houdt en of Maatsen een kandidaat is voor de EK-selectie.

