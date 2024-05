PSV-target geconfronteerd met transfergeruchten: ‘Het is een heel mooie club, zeker eervol’

staat nadrukkelijk in de belangstelling van PSV. De verdediger, die een sterk seizoen doormaakt in het shirt van FC Utrecht, wordt gevolgd door de Eindhovenaren en kan in de zomer mogelijk verkassen naar de officieuze landskampioen naar de Eredivisie. Tegenover De Telegraaf geeft Flamingo aan dat hij weinig meekrijgt van de perikelen.

“Het is leuk om te horen, PSV is een heel mooie club. Het is zeker eervol”, begint de 21-jarige verdediger annex middenvelder over de interesse. “Maar ik wil me nu concentreren op de laatste wedstrijden van het seizoen, waarin ik met FC Utrecht Europees voetbal wil halen. Het is fijn dat mijn vader en zaakwaarnemers me er niet bij betrekken en me op het voetbal laten focussen”, gaat hij verder.

De Nederlander staat er niet alleen bij PSV goed op, want clubs uit het buitenland hebben ook belangstelling. Flamingo wordt dit seizoen door Utrecht gehuurd van Sassuolo, maar heeft een koopoptie van twee tot drie miljoen euro bedongen. Het is aannemelijk dat de Domstedelingen deze optie gaan lichten, omdat de kans groot is dat ze Flamingo vervolgens weer voor een hoger bedrag kunnen verkopen.

Het zou voor Utrecht de derde grote uitgaande transfer in drie jaar tijd zijn. Eerder werd Quinten Timber voor acht miljoen euro verkocht aan Feyenoord en Tasos Douvikas voor twaalf miljoen euro aan Celta de Vigo. De verwachting is dat het prijskaartje van Flamingo ook rond deze bedragen zal liggen.

