Deze Oranje-internationals moeten op hun tellen passen in Nations League

en kunnen het zich niet veroorloven om tegen een gele kaart aan te lopen in de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina. De twee middenvelders van het Nederlands elftal staan op scherp.

Reijnders en Wieffer liepen in de laatste wedstrijd in de Nations League tegen Duitsland allebei tegen een gele kaart aan. Een volgende gele kaart voor een van de beide middenvelders levert automatisch een schorsing van één wedstrijd op. Komende zaterdag treft Oranje in de Johan Cruijff ArenA Hongarije, waarna het drie dagen later op bezoek gaat bij Bosnië.

Xavi Simons staat ook op scherp, maar de aanvallende middenvelder van RB Leipzig moest zich voor deze interlandperiode afmelden. In het Champions League-treffen met Liverpool van eind oktober liep de 21-jarige smaakmaker een enkelblessure op. Naar verwachting staat Simons tot de jaarwisseling langs de kant. Ook ploeggenoot Lutsharel Geertruida moest zich afmelden met een blessure.

Schorsingen Nations League

Bij iedere even boeking wordt een speler automatisch geschorst. Gele kaarten die niet hebben geleid tot een schorsing komen na de kwartfinale van de Nations League te vervallen. Mochten Reijnders en Wieffer ongeschonden uit de strijd met Hongarije komen, maar tegen Bosnië wel een gele kaart krijgen dan zal het tweetal een mogelijke kwartfinale in de Nations League Finals aan zich voorbij moeten laten gaan. Oranje moet zich nog wel zien te kwalificeren voor de laatste acht in de Nations League. Bij winst tegen Hongarije is het elftal van bondscoach Ronald Koeman hiervan verzekerd.

