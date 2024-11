Sjoerd Mossou noemt verrassende optie voor de rechtsbuitenpositie in Oranje

Sjoerd Mossou ziet in een serieuze optie voor de rechtsbuitenpositie bij het Nederlands elftal. De zomeraanwinst van Juventus is van nature een middenvelder en speelt bij zijn huidige club vooral achter de spitsen, maar de verslaggever van het Algemeen Dagblad denkt dat hij ook prima op de rechterflank uit de voeten kan.

Het Nederlands elftal is maandag begonnen aan de voorbereiding op de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina en zoals elke interlandperiode is de opstelling onderwerp van gesprek. De verdediging valt zo goed als in te vullen en Hans Kraay junior rekent op een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Dat betekent voor Kraay jr. wel dat er op de rechtsbuitenpositie iemand moet komen te staan die doelpunten kan maken. “We hebben niet zo heel veel centrumspitsen die in vorm zijn, dus ik denk dat je sowieso vanaf de rechterkant Malen moet opstellen als een soort rechtsbuiten, waar hij bij Dortmund ook speelt”, zo oppert de verslaggever van ESPN in het programma Voetbalpraat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay junior trekt duidelijke conclusie na training Oranje

Dat heeft volgens Kraay jr. ook te maken met het feit dat Reijnders, De Jong en Gravenberch niet bepaald doelpuntenmakers van beroep zijn. “Het zijn niet echt doelpuntenmakers. Reijnders heeft er nu vier gemaakt de afgelopen weken, maar Gravenberch is geen doelpuntenmaker, Frenkie is geen doelpuntenmaker en Reijnders zal er ook niet drie in schieten. Dus dan heb je voorin toch een doelpuntenmaker nodig”, zo klinkt het. Mossou komt opeens met Koopmeiners op de proppen. De 26-jarige middenvelder uit Castricum was vorig seizoen in dienst van Atalanta Bergamo nog vijftien keer trefzeker, maar wacht nog op zijn eerste treffer namens Juventus.

Koopmeiners als rechtsbuiten in Oranje?

Mossou ziet in Koopmeiners desondanks een optie voor de rechtsbuitenpositie. “Koopmeiners hangend op rechts, zou je dat zien zitten Hans? Met Dumfries eroverheen, een beetje naar binnen. Kan hij wel hoor.” Kraay jr. zegt dat Anco Jansen, die eveneens aangeschoven is, en hij toch voor Malen gaan. Mossou is echter niet overtuigd van de vleugelaanvaller van Borussia Dortmund. “Malen is sowieso altijd extreem wisselvallig geweest in het Nederlands elftal. Het is of oké of het is helemaal niets, dus of hij een stabiele oplossing is kun je je afvragen. Maar vooral ook omdat het met Dumfries, die sowieso gaat spelen, op de rechterkant niet gek zou zijn om een speler meer aan de binnenkant te laten spelen. Dat kun je misschien ook in fases van wedstrijden doen”, zo filosofeert Mossou.

LEES OOK: Tijjani Reijnders onderstreept topvorm met fabelachtige assist op Rafael Leão

Jansen is echter geen fan van het idee van Koopmeiners ‘hangend’ op rechts. Volgens de oud-speler van onder meer FC Emmen heeft dat een negatief effect op Denzel Dumfries. “Ik vind dat juist heel vaak een probleem, want als je met zo’n type aan de rechterbinnenkant gaat spelen, vind ik dat Dumfries altijd veel te hoog begint. Hij moet niet daar beginnen, maar hij moet daar komen. En ik denk ook dat het middenveld van het Nederlands elftal echt gebaat is bij het spelen met buitenspelers, die het veld hoog en breed maken waardoor je meer ruimte krijgt op het middenveld. Dit middenveld kan natuurlijk geweldig voetballen. Als dat in grotere ruimtes komt te spelen…”

Zie jij in Teun Koopmeiners een serieuze optie voor de rechtsbuitenpositie in Oranje? Laden... 21.1% Ja, ik denk dat hij daar goed uit de voeten kan 78.9% Nee, hij kan zich beter focussen op het middenveld 38 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.