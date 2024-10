Geblesseerde Xavi Simons vraagteken voor aankomende interlands

heeft woensdagavond in de Champions League-wedstrijd van RB Leipzig tegen Liverpool (0-1) een enkelblessure opgelopen. Zijn club heeft donderdagmiddag bevestigd dat de Nederlander meerdere weken zal moeten toekijken.

Simons liep woensdagavond in de slotfase van het thuisduel met Liverpool een blessure op aan zijn linkerenkel, waarna hij zich moest laten vervangen door Yussuf Poulsen. Na afloop van de wedstrijd gaf trainer Marco Rose al aan dat de Nederlander zijn enkel had verdraaid en daar flinke pijn aan had.

Inmiddels is de blessure van Simons onderzocht en is duidelijk wat er met hem aan de hand is. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft een blessure aan de enkelbanden van zijn linkerenkel opgelopen, zo maakt zijn club bekend. “Hij zal daarom enkele weken eruit liggen. De behandelmethode wordt nog bepaald”, leest het op X.

Slecht nieuws voor Koeman

Voor Ronald Koeman is de blessure van Simons mogelijk een flinke domper. Hoewel Leipzig geen uitspraak doet over hoe lang de Oranje-international precies aan de kant zal staan, is de kans aannemelijk dat hij de komende interlands met het Nederlands elftal moet laten schieten. Oranje speelt over iets meer dan drie weken, op zaterdag 16 november, in Amsterdam tegen Hongarije, waarna drie dagen later een uitduel met Bosnië en Herzegovina wacht.

#Xavi hat im gestrigen #ChampionsLeague-Spiel gegen den #FCLiverpool leider eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk erlitten und wird uns damit mehrere Wochen fehlen. Über die Behandlungsmethode wird noch entschieden.



Gute Besserung, @xavisimons 🙏#ComeBackStronger pic.twitter.com/nkdcrfudfj — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 24, 2024

