Slot blijft foutloos met Liverpool in Europa, Xavi Simons valt geblesseerd uit

Liverpool heeft met 0-1 gewonnen op bezoek bij RB Leipzig en heeft nu negen punten gehaald uit drie wedstrijden in de Champions League. Terwijl Leipzig sterker was in de openingsfase kwam Liverpool op voorsprong via Darwin Nunez. Hierna nam Liverpool het heft in handen en gaf het deze voorsprong niet meer uit handen. Door deze overwinning is Liverpool onder Arne Slot bezig aan de beste seizoenstart ooit. Bij Leipzig viel twaalf minuten voor tijd geblesseerd uit.

Liverpool was in uitstekende vorm voor aanvang de wedstrijd tegen Leipzig. Ze staan bovenaan in Premier League en wisten ook beide Champions League wedstrijden te winnen van AC Milan en Bologna. Leipzig daarentegen had een overwinning hard nodig na nederlagen tegen Juventus en Atletico Madrid. Nederland was sterk vertegenwoordig op het veld in Leipzig vandaag. Bij de thuisploeg stonden Lutsharel Geertruida en Xavi Simons in de basis en Arne Slot liet Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Virgil van Dijk starten vanavond.

Artikel gaat verder onder video

Leipzig was sterker in het begin van de wedstrijd. Liverpool was slordig en leek veel duels te verliezen. Leipzig wist dit overwicht echter niet uit te drukken in grote kansen. Het dichtstbij kwamen de Duitsers toen Caoimhín Kelleher de bal ver uit zijn doel verspeelde aan Benjamin Sesko die de bal vervolgens van ver over de doelman heen wilde draaien, maar zijn poging ging rakelings naast. Tegen de verhouding in kwamen The Reds toch op voorsprong. Kostas Tsimikas legde de bal op het hoofd van Mohammed Salah die zachtjes raak leek te koppen. Darwin Nunez nam het zekere voor het onzekere en liep de bal van dichtbij tegen de touwen. Hierna nam Liverpool het initiatief volledig over en had het de controle over de wedstrijd. Zo waren Gakpo, van Dijk en Nunez nog dichtbij een doelpunt om de marge te verdubbelen.

Liverpool had de wedstrijd ook in de tweede helft onder controle en leken ze krachten te sparen voor de zware wedstrijd tegen Arsenal aankomend weekend, ondanks de krappe marge van maar één doelpunt. Alexis Mac Allister leek de wedstrijd twintig minuten voor het einde in het slot te gooien, maar hij raakte de bovenkant van de lat van een fraai afstandsschot. Liverpool verloor op een paar momenten even de scherpte en Leipzig kwam nog dichtbij de gelijkmaker. Sesko en Simons stuitten alleen beide op Liverpool-goalie Kelleher vanuit kansrijke positie. Tien minuten voor tijd leek Leipzig op gelijke hoogte te komen toen Loïs Openda een rebound na een schot van Benjamin Henrichs binnentikte. De Belg deed dit echter vanuit buitenspelpositie en dus ging het feestje niet door, iets was hem in de eerste helft ook al een keer overkwam.

Arne Slot is bezig aan een zeer indrukwekkende seizoenstart en heeft nu ook al zijn Champions League wedstrijden met Liverpool gewonnen. Aankomend weekend wacht opnieuw een schitterend affiche voor de koploper van de Premier League tegen Arsenal. RB Leipzig moet zich echt zorgen gaan maken in de Champions League nu het ook de derde wedstrijd heeft verloren. Met Atletico Madrid, Juventus en Liverpool heeft het aan de andere kant dan ook geen eenvoudig programma achter de rug. Wellicht dat er punten gehaald kunnen worden in de volgende Champions League wedstrijd tegen Celtic.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Dijk verblijdt fans van Liverpool, die nog wachten op goed nieuws van twee andere sterren

Virgil van Dijk heeft goed nieuws voor de supporters van Liverpool.