Virgil van Dijk meldt zich opvallend chagrijnig voor de camera: pijnlijke 'oorzaak' wordt genoemd

is weliswaar bezig aan een goed seizoen, maar kon de voorbije periode niet voorkomen dat Liverpool door Paris Saint-Germain uit de Champions League werd gekegeld, zijn ploeg in de finale van de League Cup met 2-1 verloor van Newcastle United en speelde woensdagavond tegen Everton zeker niet zijn beste wedstrijd. Volgens Henk Spaan werd de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal zelfs twee keer ‘overklast’. Diezelfde Spaan is tevens niet onder de indruk van de reactie van de verdediger op kritiek van Michael Owen.

Liverpool gaat al vrijwel het hele seizoen aan de leiding in Engeland, maar van harte gaat het de laatste tijd zeker niet. De formatie van coach Arne Slot werd in de achtste finales van de Champions League bij vlagen van de mat getikt door PSG en uiteindelijk na strafschoppen uit het miljardenbal gekegeld. De teleurstelling in de Champions League werd gevolgd door een verliespartij in de finale van de League Cup. Liverpool had woensdagavond in de derby tegen Everton dus wat recht te zetten. De koploper boekte weliswaar een 1-0 overwinning, maar opnieuw was het niet overtuigend wat The Reds lieten zien.

Dat geldt ook voor het optreden van aanvoerder Van Dijk. De Britse media waren al niet onder de indruk van het optreden van de verdediger en ook vanuit zijn thuisland klinkt er kritiek. Spaan wijst Van Dijk niet alleen terecht voor zijn moeizame optreden binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. De mandekker geraakte na afloop van het duel met Everton in een discussie met Owen. De voormalig profvoetballer en huidig analist vroeg zich af of het voor Van Dijk ‘moeilijk’ was om na de nederlagen in de Champions League en League Cup zijn gedachten ‘weer op de Premier League te richten en het seizoen goed af te sluiten’. Volgens Van Dijk suggereerde Owen daarmee dat het seizoen ‘niet meer speciaal wordt’.

Virgil van Dijk casually destroying Michael Owen post-match has made our morning! 🤣pic.twitter.com/BgF96BjATi — Empire of the Kop (@empireofthekop) April 3, 2025

Volgens Owen wordt het wel degelijk speciaal voor Liverpool, maar hij dacht - en met hem vele anderen - dat het ‘had kunnen uitgroeien tot iets heel speciaals’. Van Dijk was van mening dat het verhaal ‘een beetje veranderd moet worden’. “We vechten voor de grootste prijs van het seizoen. We hebben er zo hard voor gewerkt om bovenaan te staan in de Premier League. We hebben nog acht wedstrijden te gaan en we weten wat er op het spel staat. Zoals ik al zei: het ziet er nog steeds heel speciaal uit in mijn ogen”, aldus Van Dijk. Spaan is kritisch op de reactie van de verdediger. “Van Dijk werd na de derby tegen Everton chagrijnig op Michael Owen die vroeg naar zijn emoties nu het seizoen van Liverpool na de uitschakeling in de Champions League en voor de League Cup minder speciaal was geworden”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Spaan stelt dat ‘zelfs de redelijke Van Dijk niet tegen spoortjes van kritiek bleek te kunnen’. “Elke superster gaat uiteindelijk ten onder aan zijn wereldroem, ook de ogenschijnlijk relativerende.” Spaan heeft wel een verklaring voor het ‘chagrijn’ van de captain. “Hij was twee keer overklast door Norberto Beto, de boomlange spits van Everton. De eerste keer scoorde Beto maar werd er buitenspel gegeven, de tweede keer schoot hij op de paal na weer een fout van Van Dijk”, zo zag de columnist. Een doelpunt van Diogo Jota na een klein uur voetballen bleek voor Liverpool uiteindelijk voldoende voor de drie punten. Die brachten Slot en zijn manschappen weer een stap dichter bij de titel. De voorsprong op Arsenal is, met nog acht speelronden voor de boeg, twaalf punten.

