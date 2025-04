Kortsluiting bij José Mourinho werd veroorzaakt door deze drie woorden van Okan Buruk

De kortsluiting die woensdagavond ontstond bij José Mourinho na het bekerduel van Fenerbahçe met aartsrivaal Galatasaray (1-2 nederlaag), werd veroorzaakt door drie woorden die collega-trainer Okan Buruk de Portugees toeriep. Dat wordt een dag later onthuld door Fanatik.

Fenerbahçe en Galatasaray stonden woensdagavond tegenover elkaar in de kwartfinales van het Turkse bekertoernooi. Cim Bom zegevierde in het hol van de leeuw met 1-2, door twee doelpunten van Victor Osimhen, waarvan één vanaf de strafschopstip. Namens Fenerbahçe scoorde voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski tegen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mourinho misdraagt zich wederom in Turkije en knijpt in neus van collega

In de slotfase van de wedstrijd liepen de gemoederen hoog op. Dat resulteerde erin dat scheidsrechter Cihan Aydin rode kaarten toonde aan Baris Alper Yılmaz, Kerm Demirbay (beiden Galatasaray) en Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe).

Na afloop ging Mourinho verhaal halen bij Aydin. In het voorbijlopen kreeg de Portugese trainer van Fenerbahçe vervolgens drie woorden toegeroepen door Galatasaray-coach Buruk: “Very good referee”, oftewel “een hele goede scheidsrechter”.

Die woorden van Buruk veroorzaakte volgens Fanatik, de grootste sportkrant van Turkije, kortsluiting in het hoofd van Mourinho: The Special One trok Buruk aan zijn neus, waarna de trainer van Galatasaray ter aarde stortte.

