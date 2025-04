Mourinho misdraagt zich wederom in Turkije en knijpt in neus van collega

José Mourinho heeft woensdagavond weer voor opschudding gezorgd na de bekerwedstrijd tussen Fenerbahçe en Galatasaray (1-2). De gemoederen liepen na afloop van de bekertopper hoog op, waarna de Portugese oefenmeester zijn concullega Okan Buruk, de trainer van Galatasaray, aan zijn neus trok. De Turkse coach stortte vervolgens ter aarde.

Wedstrijden tussen Fenerbahçe en Galatasaray staan dit seizoen onder hoogspanning door diverse incidenten. De Turkse bond stelde bijvoorbeeld al een buitenlandse scheidsrechter aan voor het competitieduel van afgelopen februari (0-0). De Sloveen Slavko Vincic moest de wedstrijd tussen de rivalen in goede banen leiden. Bovendien dreigde Galatasaray eind februari met een rechtszaak tegen Mourinho, waarna Fenerbahçe keihard terugsloeg met een woedend statement.

In de kwartfinale van de Turkse beker stonden de Gele Kanaries en Cim Bom Bom opnieuw tegenover elkaar. Galatasaray wist dankzij twee vroege doelpunten van Victor Osimhen te winnen. Voormalig Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski deed vlak voor de rust nog iets terug namens Fenerbahçe, maar in de tweede helft wist de thuisploeg geen gelijkmaker af te dwingen. Galatasaray bekert zodoende door naar de halve finale.

De Turkse topper liep in de slotfase nog wel flink uit de hand, want in de blessuretijd trok scheidsrechter Cihan Aydin drie rode kaarten. Barış Alper Yılmaz en Kerm Demirbay (beiden Galatasaray) en Mert Hakan Yandas kregen de rode prent gepresenteerd. Demirbay en Yandas stonden beiden niet op het veld.

Mourinho moet vrezen voor schorsing

Na het laatste fluitsignaal van Aydin waren de gemoederen nog niet tot bedaren gekomen. Mourinho vocht nog een akkefietje uit met Galatasaray-trainer Buruk. De Portugees trok de Turkse coach aan zijn neus, die vervolgens heel theatraal naar het gras ging. Het kan Mourinho mogelijk op een schorsing komen te staan. Dit terwijl de voormalig coach van onder meer AS Roma, Manchester United, Chelsea en FC Porto net terug was van een schorsing.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anpic.twitter.com/5B9z1Uia1E — De Marke Sports (@demarkesports) April 2, 2025

